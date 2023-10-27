«إزاي عايشين ومنعرفش».. اخيرا هتعرف الرصيد بيروح فين أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء .. كارثة بكل المقاييس!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرون يستفسرون عن الأسباب التي تجعل خصم مبلغ من رصيد الكارت الكهربائي أثناء عملية شحنه أو عند نفاذ رصيد الكارت من هنا، سنوضح أسباب هذا الخصم ونقدم معلومات أخرى مفيدة أحد الأسباب التي تؤدي إلى خصم رصيد الكارت هو الضرائب والرسوم الحكومية التي تفرضها الحكومة على استهلاك الكهرباء يتم تضمين هذه الرسوم في سعر الكيلوواط في الكارت تغيير أسعار الكهرباء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة تكلفة استهلاك الكهرباء وبالتالي خصم مبلغ أكبر من الرصيد استخدام أجهزة كهربائية كبيرة مثل مكيفات الهواء وأفران الطهي يمكن أن يتسبب في تقليل الرصيد بسرعة أكبر.

أسباب خصم الرصيد من عدادات الكهرباء

تحدث خصومات الرصيد من عدادات الكهرباء بسبب عدة أسباب وقواعد تطبقها شركات توزيع الكهرباء من هذه الأسباب:

استبدال العداد: عند استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع، يتم خصم قيمة القسط المستحق بداية كل شهر مباشرة من رصيد العداد. تراكمات في استهلاك الكهرباء: في حالة وجود تراكمات أو مستحقات متراكمة على العداد بسبب عدم دفع الفواتير السابقة، يتم تقسيم هذه التراكمات إلى أقساط تستحق دفعها شهرياً يتم خصم قيمة هذه الأقساط من رصيد العداد بداية كل شهر. استهلاك الكهرباء: بالطبع، يتم أيضًا خصم قيمة الكهرباء التي تستهلكها من رصيد العداد بناءً على الأسعار المعتمدة.

لتجنب هذه الخصومات وضمان استمرار توفر الكهرباء، من المهم دفع الفواتير في الوقت المحدد والتحقق من حالة العداد بانتظام كما يجب مراقبة استهلاك الكهرباء لتجنب تراكم الديون والمستحقات.

خصم مقابل خدمة العملاء

شركة الكهرباء والطاقة قد أوضحت أن خصومات الرصيد تعتمد على مستوى استهلاك المواطن للكهرباء وتقسم إلى عدة شرائح تمثل كميات معينة من الكهرباء. إليكم التفاصيل:

الشريحة الأولى: تتراوح من صفر إلى 50 كيلو واط، ويتم خصم مبلغ 1 جنيه. الشريحة الثانية: تتراوح من 51 إلى 100 كيلو واط، ويتم خصم مبلغ 2 جنيه. الشريحة الثالثة: تتراوح من صفر حتى 200 كيلو واط، ويتم خصم 6 جنيهات. الشريحة الرابعة: تتراوح من 201 إلى 350 كيلو واط، ويتم خصم 11 جنيهًا. الشريحة الخامسة: تتراوح من 351 إلى 650 كيلو واط، ويتم خصم 15 جنيهًا. الشريحة السادسة: تتراوح من 651 إلى ألف كيلو واط، ويتم خصم 25 جنيهًا. الشريحة السابعة: تتجاوز 1000 كيلو واط، ويتم خصم 40 جنيهًا.

في حالة كانت قراءة العداد صفرًا، سيتم خصم 9 جنيهات.

هذه الخصومات تساعد في تحفيز المواطنين على توفير الكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة من الضروري الانتباه لمستوى استهلاك الكهرباء والعمل على تقليله للحفاظ على الرصيد.