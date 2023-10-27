هتندم أنك ما كنتش تعرف .. ما السر وراء وجود فتحة في منتصف ” حوض الحمام ” .. أنقذت حياة أسرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثيرة هي التفاصيل التي تتعلق بالمنزل والتي تتصل بالأثاث بشكل كبير حيث أن العديد من التصاميم التي نلحظها في الأرجاء من حولنا ولا نتسائل عن السبب وراء صنع هذا الشئ بتلك الطريقة وهل هناك علة من وراء ذلم أن أنها خلقت هكذا من صانعها دون أن يكون لها فائدة تذكر الحقيقة ومن خلال البحث وجد أنه لا توجد أي تفصيلة اليوم يتم القيام بها عبثا أو بشكل اعتباطي نظر لأنها تكلف الكثير من النقوم أيا كانت بساطتها لذا من الضروري أن نهتم قليلا في البحث حول ما هية الأشياء خاصة تلك التي تنتشر من حولنا فلربما احتجنا للمعلومة يوما ما بطريقة أو بأخرى

– سبب وجود فتحة منتصف الحوض

جدير بالذكر أن واحدة من أكثر الأشياء التي لاقت رواجا كبيرا وتساؤل بشكل غير طبيعي خلال الفترة الأخيرة هي التي تتعلق بفتحة حوض الوش التي تتواجد في منتصف الحوض بشكل متكرر في مختلف التصميمات التي يتم صنعها من هذه الأداة

في ذات السياق فإن الفائدة التي يتم تحصيلها منها تكمن في حالة انسداد المواسير ومن ثم تراكم المياه في الحوض ما يتسبب في تسربها للمنزل وهو الأمر الذي قدر يتسبب معها في ماس كهربائي يضر بالجميع لذا فعن طريق تلك الفتحة من الممكن أن يتم تسريب المياه بشكل منتظم دون وقوع خسائر