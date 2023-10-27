وصفة طبيعية لتحصلين على شعر قوي ولامع بخلطة زيت الزيتون والموز.. ياريتني عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة زيت الزيتون والموز معًا واحدة من أشهر وأفضل الخلطات الطبيعية، والتي تقدم مساعدة هامة للنساء في حل بعض مشاكل البشرة والشعر وتنشيط خلايا الدماغ ومضاد للالتهابات وغيرها من المشاكل الصحية التي يتعرض لها جسم الإنسان، ويمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة وتطبيقها على الجسم للحصول على أفضل نتيجة.

كيفية تحضير خلطة زيت الزيتون والموز

ويمكن أن يتم إعداد خليط زيت الزيتون والموز الذي يتضمن الكثير من الفيتامينات مثل البوتاسيوم والفسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والألياف وعدد من الفيتامينات المهمة وعلى رأسها فيتامينات «بي 6» و«بي 5» وفيتامين «سي».التي يحتاجها جسم الإنسان، حيث يمكن إعداد هذا الخليط من خلال اتباع ما يلي.

في البداية يتم إحضار حبة كبيرة من الموز.ومن ثم يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة بعد ذلك نضيف لها القليل من زيت الزيتون من ثم يتم مزج زيت الزيتون والموز معا بقوة حتى نحصل على مزيج خفيف وفي نفس الوقت متماسك ومن بعد ذلك يتم استخدام هذا الخليط على أجزاء الشعر، حيث يتم من خلال توزيع الخليط على فروة الشعر من الجذور حتى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر

فوائد خليط الموز وزيت الزيتون للشعر

ونجد أن هناك بعض الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام خليط الموز وزيت الزيتون للشعر ومن اهم هذه الفوائد ما يلي.

خليط زيت الزيتون والموز يعمل على المحافظة على الشعر الطبيعي كما انه يساعد على تنعيم الشعر والتخلص من التمويج والخشونه وحل العديد من المشاكل التي يعاني منها مثل مشكلة التساقط ومشكلة التقصف ومشكلة التلف.كما أن هذا الخليط أيضا يعد من الأشياء الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية، والتي يحتاج إليها الشعر حتى ينمو بشكل صحيح وبعض الزيوت الطبيعيه والسيليكون .