«لعشاق اللغة العربية».. اتحداك تجيبها من اول مرة ايه هو جمع كلمة انسان في اللغة العربية .. 90% فشلوا في حلها!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كلمة “إنسان” هي كلمة مفردة في اللغة العربية، وجمعها هو “أناس” أو “إنسانيين” ومن الجدير بالذكر أن الجمع “أناس” هو الأكثر استخدامًا وشيوعًا، حيث يُستخدم للإشارة إلى مجموعة من الأفراد من البشر بصورة عامة أما الجمع “إنسانيين”، فهو أقل شيوعًا ويُستخدم عادة للإشارة إلى مجموعة من الأفراد من البشر مع التركيز على صفات معينة مثل الرقي والسمو.
ما هو أصل جمع كلمة إنسان؟
جمع كلمة “إنسان” هو على وزن “فعاليل”، وهذا الوزن هو الوزن القياسي للأسماء المختومة بألف ونون كانت كلمة “إنسان” في الأصل تجمع بصيغة “إنسانين”، ولكن تم تعديلها لاحقًا عن طريق استبدال النون بالياء ودمجها مع الياء، لتصبح جمعها “أناس” أو “أناسي”.
استخدامات جمع كلمة إنسان
يمكن استخدام كلمة “إنسان” في العديد من السياقات، مثل:
- للإشارة إلى مجموعة من الأفراد من البشر: “يعيش في هذا الحي أناس كثيرون.”
- للإشارة إلى مجموعة من الأفراد من البشر، مع التأكيد على صفات معينة: “أناس ذوو أخلاق عالية.”
- للإشارة إلى مجموعة من الأفراد من البشر، مع التأكيد على أنهم ينتمون إلى مجموعة معينة: “أناس من العرب.”
جمع كلمة إنسان في القرآن الكريم
ذكِرت كلمة ‘إنسان’ في القرآن الكريم في عدة مواضع، منها:
- في سورة البقرة، الآية 30: “عندما قال ربك للملائكة: ‘إني سأجعل في الأرض خليفة.'”
- في سورة آل عمران، الآية 26: “يا أيها البشر، إنا خلقناكم ذكورا وإناثا، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لكي تعارفوا.”
- في سورة الأنعام، الآية 130: “قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعًا.
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