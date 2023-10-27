«وصفة بمليون جنيه».. كريم لبان الذكر والفازلين أقوي كولاجين طبيعي لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء من أول يوم .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يجب الأشارة أولًا إلى فوائد لبان الذكر للبشرة، حيث يعمل على حمايتها من تأثيرات البيئة الخارجية والعوامل التي تؤثر سلبًا على نضارتها وحيويتها تحقيق ذلك يكون من خلال تحضير منقوع من لبان الذكر وتطبيقه على البشرة ولاحظ أن لبان الذكر يمكنه أيضًا التقليل من ظهور الخطوط البيضاء، تحسين مظهر الندبات، وحماية البشرة من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويساهم في تسريع عملية إلتئام الجروح يُقدم هذا المقال وصفة فعّالة باستخدام الفازلين ولبان الذكر، ويمكنك التعرف عليها بالتفصيل من خلال المقال المرفق. طريقة عمل كريم لبان الذكر والفازلين نقوم ببدء العملية بإحضار ملعقتين صغيرتين من لبان الذكر المطحون ووضعهما في وعاء مناسب. ثم نضيف ملعقتين من الفازلين وملعقتين من زيت اللوز الحلو إلى الوعاء. نقوم بخلط جميع المكونات جيدًا حتى نحصل على مزيج متجانس. بعد ذلك، نقوم بتخزين الكريم في علبة صغيرة محكمة الإغلاق للاستخدام المستقبلي. لاستخدام الكريم، يجب القيام بالخطوات التالية: قومي بغسل وجهك ورقبتك جيدًا، ثم جففيهما بلطف. ادهني الكريم على وجهك ورقبتك، وقومي بتدليكه بلطف لمدة لا تقل عن 3 دقائق. اتركي الكريم على وجهك لمدة تصل إلى نصف ساعة. بعد ذلك، قومي بغسل وجهك جيدًا باستخدام الماء الفاتر. يمكن تكرار هذه العملية مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج. هناك طريقة أخرى لتحضير كريم لبان الذكر تتضمن المكونات التالية: ملعقة صغيرة من لبان الذكر.

ملعقة نشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة قرنفل مطحون.

ملعقة من زيت الأرجان.

ملعقة من زيت جنين القمح. لتحضير هذا الكريم، يمكن اتباع الخطوات التالية: في وعاء على النار، ضعي الماء ولبان الذكر، ثم أضيفي القرنفل والنشا وامزجيهما حتى تحصلي على مزيج كريمي. قومي برفع الوعاء من على النار وأضيفي باقي المكونات وامزجيهما معًا. يمكنك وضع الكريم في علبة وحفظه في الثلاجة. لاستخدام هذا الكريم، يمكن استخدامه يومياً للحصول على أفضل النتائج يُفضل تطبيقه ليلاً قبل النوم وغسل الوجه في الصباح التالي تُلاحظ نتائج إيجابية مثل تفتيح البشرة، التقليل من ظهور الندبات والخطوط الرفيعة والتجاعيد تحتوي هذه الوصفة على نسبة عالية من الكولاجين الطبيعي الذي يعزز تجدد البشرة ويساعد في التخلص من البقع والتصبغات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «وصفة بمليون جنيه».. كريم لبان الذكر والفازلين أقوي كولاجين طبيعي لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء من أول يوم .. ياريتني جربتها من زمان!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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