«هيرجع زي الجديد».. طريقه تنظيف طاسه القلي المحروقة وازاله دهون السنين في 5 دقايق وبدون تعب .. ياريتني عرفتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تُعتبر مقلاة القلي واحدة من الأواني الأساسية في المطبخ حيث يمكن استخدامها في تحضير العديد من الأطباق اللذيذة ومع ذلك، يمكن أن تتعرض مقلاة القلي للاحتراق أحيانًا، مما يجعل من الصعب تنظيفها في هذا المقال، سنتعرف على طرق فعالة وسهلة لتنظيف مقلاة القلي المحروقة.

طريقة تنظيف طاسة القلي المحروقة

يمكن استخدام عدة طرق لتنظيف طاسة القلي المحروقة، ومن هذه الطرق:

1. الخل الأبيض:

املئي الطاسة بمزيج متساوي من الماء والخل الأبيض.

ضعي الطاسة على النار حتى يغلي المزيج.

اتركيه يغلي لمدة 10 دقائق.

أطفئي النار واتركي الطاسة في المزيج لمدة 30 دقيقة.

اشطفي الطاسة بالماء والصابون.

2. صودا الخبز:

ضعي طبقة سميكة من صودا الخبز في الطاسة.

أضيفي بضع قطرات من الماء إلى صودا الخبز حتى تتشكل عجينة.

اتركي العجينة على الطاسة لمدة 30 دقيقة.

اشطفي الطاسة بالماء والصابون.

3. الكربونات:

ضعي طبقة سميكة من الكربونات في الطاسة.

أضيفي بضع قطرات من الماء إلى الكربونات حتى تتشكل عجينة.

اتركي العجينة على الطاسة لمدة 30 دقيقة.

اشطفي الطاسة بالماء والصابون.

4. الليمون:

قطعي ليمونة إلى نصفين.

افركي نصف الليمون على الطاسة المحروقة.

اتركي الطاسة في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة.

اشطفي الطاسة بالماء والصابون.

5. ملح الليمون:

ضعي ملعقتين كبيرتين من ملح الليمون في الطاسة.

أضيفي بضع قطرات من الماء إلى ملح الليمون حتى تتشكل عجينة.

اتركي العجينة على الطاسة لمدة 30 دقيقة.

اشطفي الطاسة بالماء والصابون.

بعض النصائح: