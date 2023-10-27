«ملكة جمال خلال 3 أيام فقط».. ضعي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم بهذه الطريقة وشاهدي النتائج .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تشير صفاء الوجه وجماله إلى الصحة الجيدة، وهذا هو السبب في أن النساء يسعين للحفاظ على بشرتهن ونضارتها باستخدام منتجات العناية بالبشرة ولكن بفعل التعرض المستمر لأشعة الشمس، تصبح البشرة غالبًا داكنة في هذه الحالة، يمكننا اللجوء إلى تبييض البشرة وتوحيد لون الوجه في هذا المقال، سنقدم لكم وصفة فعالة للعناية بالبشرة لتحقيق جمال وإشراقة فائقين فلنتابع معنا.
وصفة زيت الزيتون والفازلين لتبييض وتصفية البشرة
تعمل هذه الوصفة على تبييض البشرة بمقدار 3 درجات على الفور، وتقلل من ظهور التجاعيد، وتجعل البشرة ناعمة وتبدو أصغر سنًا يمكنك تحضيرها عن طريق القيام بالخطوات التالية:
المكونات:
- نصف ليمونة (بشرها).
- 2 ملعقة زيت زيتون.
- ربع ملعقة صغيرة من فازلين طبي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
طريقة التحضير والاستخدام:
- اخلطي بشر الليمون مع زيت الزيتون في وعاء صغير ثم أضيفي الفازلين والنشا قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط كريمي.
- قومي بتطبيق الخليط على وجهك قبل النوم يمكنك أيضًا استخدامه على يديك وقدميك وأماكن أخرى ترغبين في تفتيحها.
- قومي بتدليك البشرة بلطف لبضع دقائق حتى تمتصه البشرة.
- اتركي الخليط على وجهك حتى الصباح دون شطفه.
- يُفضل تكرار هذه الوصفة لمدة 3 أيام متتالية ستلاحظين تحسنًا وتحسينًا في جمال ونضارة بشرتك.
وصفة العسل والنشا مع الليمون
إليك وصفة فعالة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها في وقت قصير، يمكنك تحضيرها بهذه الطريقة:
المكونات:
- 2 ملعقة من الأرز المطحون.
- ملعقة من الحليب.
- نصف ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من العسل الأبيض.
طريقة التحضير والاستخدام:
- اخلطي الأرز المطحون مع الحليب وعصير الليمون جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.
- أضيفي العسل إلى الخليط وقومي بخلطه جيدًا حتى تحصلي على قوام يمكن توزيعه بسهولة.
- ضعي هذا الخليط على بشرتك بالكامل واتركيه حتى يجف.
- بعد أن يجف، قومي بفرك البشرة بحركات دائرية لمدة قصيرة.
- بعد ذلك، اشطفي وجهك بالماء الفاتر.
- فضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة على الأقل كل أسبوع، ويمكن تكرارها 3 مرات في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة.”
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