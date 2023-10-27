عيالك هتموت بسببك” .. أخطاء خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يُعد من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين والكالسيوم والعديد من المعادن التي يحتاجها الجسم بشكل يومي لذا يعتبر البيض من الأطعمة التي توضع على مائدة الطعام خاصة وجبة الإفطار حيث يفضل الكثير من الأشخاص تناول البيض المسلوق وبالرغم من الفوائد الصحية الهامة الموجودة بالبيض إلا أن طهية بطريقة خاطئة قد يؤدي إلى ضياع فوائده بل قد يؤدي إلى التسمم الغذائي في بعض الأحيان لذا سوف نوضح الطريقة الصحيحة لطهي البيض المسلوق للحصول على فوائده الصحية.
الطرق الخاطئة لطهي البيض للامتناع عنها
البعض يقوم بطهي البيض وسلقه سريعا بحيث يقوم بـ وضع البيض في الماء علي النار لمدة بسيطة من الوقت مما يجعل البيض من الداخل غير متماسك بالدرجة الكافية مما يعني أنه مازال نيئا وهذا يؤدي إلى حدوث التسمم الغذائي عند تناوله خاصة لغير البالغين من الأطفال ، كذلك ترك البيض لمدة طويلة على النار أكثر من اللازم بحيث يظل يغلي في الماء لأكثر من نصف ساعة يجعله يفقد بعض عناصره الغذائية لذلك لابد من تجنب هاتين الطريقتين واتباع الطريقة الصحيحة لطهي البيض.
الطريقة الصحيحة والمثالية لسلق البيض
من يرغب في معرفة الطريقة الصحيحة و المثالية لطهي البيض المسلوق فعليه باتباع هذه الخطوات:
- إحضار وعاء مناسب لكمية البيض ونضع به كمية من الماء.
- نترك الماء على النار حتى يغلي ثم نقوم بوضع البيض تدريجيا.
- اضافة قليل من الملح أو ملعقة من الخل ونتركه على النار لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 20 دقيقة.
- يمكن وضع البيض مع الماء على النار وعند البدء في الغليان ننتظر 10 دقائق ثم نغلق النار لضمان سلق البيض بطريقة صحيحة والحصول على طبقة بياض وصفار متماسكة بالدرجة المطلوبة.
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