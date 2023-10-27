احذر منها .. 4 علامات في منزلك تدل على وجود ” ثعبان ” تعرف عليها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يخشى الإنسان الكثير من الأشياء التي تتواجد من حوله والتي تتسبب في تهديد مباشر على حياته وبقائه لذا فقد حرص البشر منذ الأزل على التواجد في تجمعات بشرية معا بعيدا عن تلك الحيوات المفترسة التي قد تتسبب في القضاء على الإنسان ومع الزمن فقد ابتعدت تلك الوحوش الضارية وقل عددها بشكل ملحوظ لكن تبقى بعض منها يتواجد بشكل غير قليل حيث أن الثعابين وهي من فئة الزواحف من الممكن أن تنتشر في الأنحاء إذا ما توافر لها المناخ المناسب الذي يتيح لها البقاء والتي قد تشكل خطرا كبيرا على البيئة التي تتواجد في محيطها

جدير بالذكر أن تلك الثعابين السامة تترك وراءها بعض المخلفات التي تشير إلى وجودها في الأرجاء والتي يجب أن تنتبه لها بشكل يقظ للغاية كي تلحظها قبل أن يسشري وجودها ويصبح التعامل معها من الصعوبة بما كان

– علامات وجود ثعبان في المنزل