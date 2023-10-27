دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يخشى الإنسان الكثير من الأشياء التي تتواجد من حوله والتي تتسبب في تهديد مباشر على حياته وبقائه لذا فقد حرص البشر منذ الأزل على التواجد في تجمعات بشرية معا بعيدا عن تلك الحيوات المفترسة التي قد تتسبب في القضاء على الإنسان ومع الزمن فقد ابتعدت تلك الوحوش الضارية وقل عددها بشكل ملحوظ لكن تبقى بعض منها يتواجد بشكل غير قليل حيث أن الثعابين وهي من فئة الزواحف من الممكن أن تنتشر في الأنحاء إذا ما توافر لها المناخ المناسب الذي يتيح لها البقاء والتي قد تشكل خطرا كبيرا على البيئة التي تتواجد في محيطها
جدير بالذكر أن تلك الثعابين السامة تترك وراءها بعض المخلفات التي تشير إلى وجودها في الأرجاء والتي يجب أن تنتبه لها بشكل يقظ للغاية كي تلحظها قبل أن يسشري وجودها ويصبح التعامل معها من الصعوبة بما كان
– علامات وجود ثعبان في المنزل
- جلد الثعبان : من المعروف أن الثعابين تبدل من جلودها بشكل متواصل خاصة في فترة النضح
- رائحة الثعابين : تلك النقطة يلحظها بشكل سريع من لديه خبرة سابقة في التعامل مع الثعابين حيث أن لديها رائحة مميزة
- من الضروري أن تفحص قبو منزلك بشكل مستمر حيث أنه من الأماكن المفضلة لها
- فضلات الثعبان والتي تشبه فضلات الطيور غير أنها تحوي عظام وشعر فرائسها من الممكن أن تكون إشارة قوية على وجودها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احذر منها .. 4 علامات في منزلك تدل على وجود ” ثعبان ” تعرف عليها قبل فوات الأوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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