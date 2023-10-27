“فكرة شيطانية هتخسر 10 كيلو دهون في يومين” .. وصفة الفازلين السحرية لإخفاء دهون منطقة البطن نهائيا بنصيحتك جميع الأطباء!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بتخفيف الوزن وتنحيف منطقة البطن، يبحث الكثيرون عن وسائل فعالة وآمنة. واحدة من الوصفات التي اكتسبت شهرة في السنوات الأخيرة هي استخدام الفازلين. يُعتقد أن استخدام الفازلين يمكن أن يساعد في تخفيف منطقة البطن بشكل فعال، ولكن هل هذا صحيح؟ وما هي فوائد هذه الوصفة؟ وصفة دهان الفازلين لتخسيس منطقة البطن الخطوات: قومي بتنظيف منطقة البطن جيدًا وجففيها بلطف. قومي بمزج فازلين نقي مع بعض من قشر لب الليمون المجفف. يمكنك أيضًا إضافة قليل من زيت الليمون العطري لرائحة منعشة. ضعي هذا الخليط بشكل رقيق على منطقة البطن. دلكي المنطقة بلطف بحركات دائرية لمدة 10-15 دقيقة. اتركي الفازلين على البطن لبضع ساعات قبل غسله. فوائد دهان الفازلين لتخسيس منطقة البطن ترطيب البشرة: الفازلين يساعد في ترطيب البشرة وتحسين ملمسها، مما يجعلها تبدو أكثر صحة ولامعة. تحفيز الدورة الدموية: عند دلك منطقة البطن بلطف بالفازلين، يمكن أن يساعد ذلك في تحفيز الدورة الدموية المحلية وزيادة تدفق الدم إلى المنطقة. استرخاء العضلات: يمكن أن يساعد الدلك بالفازلين في تخفيف التوتر واسترخاء العضلات، مما يسهم في تقليل انتفاخ منطقة البطن.

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