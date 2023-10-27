«هشيل سواد السنين».. تنظيف فواصل السيراميك مهما كانت درجة السواد بمكون سحري واحد مش هتصدقي النتيجة؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - دائمًا تهتم ربة المنزل بأن يكون منزلها نظيفًا ومشرقًا. ومن المعروف أن السيراميك يتسخ بسرعة، لذا يحرص النساء على تنظيفه وغسله بشكل مستمر. ومع ذلك، غالبًا ما تكون النتائج غير مرضية، خاصة عندما يتراكم الغبار والأوساخ في الفواصل بين البلاط، مما يسبب إزعاجًا للجميع لذا، نقدم لكم طريقة ناجحة وفعالة لتنظيف هذه الفواصل بسهولة وبدون تكلفة إضافية باستخدام مكون سحري واحد يتواجد في حمام منزلك بشكل دائم.

معجون الأسنان لتنظيف فواصل السيراميك

يُعد معجون الأسنان واحدًا من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها لتنظيف فواصل السيراميك بفعالية. يمكنك تحقيق ذلك باتباع الخطوات التالية:

1. قومي بتجهيز فرشاة الأسنان لاستخدامها في عملية التنظيف.

2. ضعي مقدار صغير من معجون الأسنان على فرشاة الأسنان.

3. قومي بتنظيف جميع الفواصل التي توجد في الغرفة أو في الحمام باستخدام فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان.

باستمرارية هذه العملية، ستلاحظين نتائج مذهلة، حيث ستعود فواصل السيراميك إلى لونها الأصلي وتصبح ناصعة البياض.

الملح وعصير الليمون لتنظيف فواصل السيراميك

يمكنك الاستعانة بمزيج الملح وعصير الليمون لتنظيف فواصل السيراميك وجعلها تعود إلى لونها الأصلي وتصبح ناصعة البياض في غضون ثوانٍ. يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية وتحضير الخلطة التالية التي تحتوي على مكونات بسيطة تشمل الملح وعصير الليمون والماء:

1. أحضر وعاءًا مناسبًا لعملية التنظيف وضع فيه جميع المكونات معًا.

2. سكب كمية من هذا المزيج على الأرضية التي ترغب في تنظيفها، ثم استخدم فرشاة أو فوطة لتنظيفها بشكل جيد.

3. ستكون النتيجة مذهلة في النهاية، حيث ستجد فواصل السيراميك خالية من الأتربة وناصعة البياض.

من الجيد تكرار هذه الوصفة بشكل منتظم قبل أن تتراكم الأتربة مرة أخرى للحفاظ على نظافة الفواصل بشكل مستمر.

بيكربونات الصودا لتنظيف فواصل السيراميك

قومي بتحضير محلول تنظيف فعّال لفواصل السيراميك عن طريق اتباع هذه الخطوات:

1. قومي بتسخين 10 أكواب من الماء الدافئ.

2. ضيفي إلى الماء نصف كوب من بيكربونات الصودا، وربع كوب من الأمونيا، وكوب من الخل الأبيض المركز.

3. قومي بخلط المكونات جيدًا باستخدام عصا خشبية أو ملعقة.

4. انتقلي إلى خطوة تصفيف الخليط في زجاجة رذاذ.

5. رشي الخليط الذي قمتِ بتحضيره على فواصل السيراميك التي ترغبين في تنظيفها.

6. انتظري لمدة تقريبية 10 دقائق حتى يتشرب الجبس الأبيض هذا الخليط.

7. استخدمي فرشاة تنظيف وقومي بفرك الفواصل جيدًا حتى تزول الأوساخ تمامًا.

بهذه الطريقة البسيطة، ستحصلين على نتائج مذهلة وستجدين فواصل السيراميك نظيفة ولامعة.