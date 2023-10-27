«فكرة بمليون جنية » … اختراع جهاز مدهش يعفيك عن الاعتماد على الكهرباء والطاقة الشمسية…ستتفاجئ من اخترعه لأول مرة؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد شهدت الأزمة اليمنية اندفاعًا كبيرًا من قبل الشباب المبدع الذين استمروا في تطوير الابتكارات رغم التحديات الكبيرة التي تواجههم تمكن هؤلاء الشبان من إيجاد حلاً للعديد من المشاكل التي يواجهها اليمنيون ومن تحويل الأزمة إلى فرصة للنمو والتقدم، أحد هؤلاء الشبان المبدعين هو محمد محمد العقاري الذي نجح في تطوير جهاز يمكنه إنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمسية دون الحاجة إلى استخدام البطاريات هذا الجهاز يمثل تقدمًا هامًا في مجال توليد الطاقة المتجددة ويساهم في توفير الطاقة الكهربائية بكفاءة وبطريقة صديقة للبيئة.

فكرة الجهاز ومميزاتة

وفقًا للمهندس محمد العقاري، بدأ في تصنيع هذا الجهاز في عام 2019، عندما بدأت أزمة الغاز الخانقة في الظهور بدأ يفكر في البحث عن بديل لاستخدام أسطوانات الغاز بشكل كامل، وكانت لديه الرغبة في العثور على حلاً مستدامًا.

قرر تشغيل الشولة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمسية دون الحاجة إلى استخدام بطاريات، نظرًا لأن البطاريات لا تعمر إلى المدى البعيد، حيث تكون مدة حياتها عادةً تتراوح بين عامين فقط، بينما تمتاز الألواح الشمسية بقدرتها على الاستمرارية والعمر الطويل.

يتميز هذا الجهاز بالقدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية مباشرة من الألواح الشمسية بدون الحاجة إلى بطاريات، ويأتي بمجموعة من القدرات المتنوعة، بما في ذلك 2K.W، 4K.W، 6K.W، 8K.W، و10K.W وأكثر من ذلك.

هذا الجهاز قادر أيضًا على تشغيل الأجهزة الثقيلة مثل السخان الكهربائي والشواية ويمكن استخدامه للطهي على الشولة، مما يساعد على الاستغناء بشكل كامل عن أسطوانات الغاز طوال فترة النهار.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا الجهاز لتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية الأخرى مثل السيشوار وكاوية الملابس والمكنسة الكهربائية، وحتى لشحن السيارات الهايبرد التي تعمل بالكهرباء والايرفاير.