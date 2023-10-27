دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فاكهه الموز من الفواكه الاستوائية المليئة بالعناصر الغذائية حيث انها من اكثر الفواكه المنتشرة في الاسواق لانها من الذ واشهى انواع الفاكهه ونستطيع ان نتناولها في أكثر من طريقة فهي تطلب في جميع وصفات الحلويات وفي تزيين الكرك وعمل العصائر فسوف نتعرف في هذا المقال على وصفة رهيبة من قشرة الموز اليكم التفاصيل.
قشر الموز لتطويل الشعر في أسبوع
طريقة عمل قشر الموز لتطويل الشعر بشكل مبسط وبدون تكاليف باهظة، فلنتعرف على المكونات وكيفية العمل بها:
قشور من الموز.
- 1 ملعقة كبير زيت جوز الهند.
- 1 ملعقة كبيرة زيت الخروع.
كيفية التحضير
- نضع قشر الموز في وعاء عميق مع زيت جوز الهند وزيت الخروع ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس ويمكنك استعمال الخلاط للحصول على قوام متماسك بسرعه كالعجين.
- ثم نقوم بفرد هذا الخليط على الشعر مع توزيعه بشكل جيد على كل بصيلة الشعر من جميع النواحي والأطراف.
- يتم ترك هذا الخليط على الشعر لمدة ساعة ونصف .
- ثم نشطف الشعر جيدا بالماء الفاتر مع تكرار هذه الوصفة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج
ماسك الموز للشعر الدهني
نقوم بخلط الموز مع عصير الليمون والزبادي فهذا النصب يتميز بأنه فعال جدا ومن أفضل الماسكات لعلاج مشكلة تساقط الشعر بسبب احتواء هذا الماسك على أحماض اللاكتيك الذي يقضي على الخلايا الميتة من الرأس.
المكونات المطلوب إحضارها
- عدد 1 ثمرة موز.
- 2 ملعقة كبيرة زبادي.
- عصير نصف ليمونة.
كيفية تحضير الوصفة
- عليك بخلط كل هذه المكونات السابق ذكرها في إناء ونخلطهم جيدا .
- ثم توزيعه على الشعر وتركه لمدة لا تقل عن 20 دقيقة .
- بعد ذلك نغسل الشعر جيدا مع تكرار هذه الوصفة كل أسبوع حتى تصلي الى أروع النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فاتك كتير من عمرك.. اوعى ترميه تاني.. اكتشاف كنز داخل قشور الموز لن تستغني عنه طوال حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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