دوت الخليج - كتب احمد صلاح - استشاري قلب يكشف حقائق خطيرة بشأن تناول الشاي بعد تناول وجبة دسمة.. ماقاله سيجعلك تندم, �ف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين وأستاذ جامعي، عن معلومة مغلوطة يقع فيها الكثيرون بشأن شرب الشاي. وأوضح النمر في تغريدة على حسابه في تويتر أن شرب الشاي المر بعد تناول التمر مع القهوة أو بعد الوجبة الدسمة لا يخفض ارتفاع مستوى السكر في الدم. هذه المعلومة تعد مغلوطة وغير صحيحة، وقد يؤدي اعتقاد البعض بها إلى خطر زيادة مستوى السكر في الدم وتفاقم مشاكل السكري.

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