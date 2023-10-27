افرح يا معلم .. خبر بمليون جنيه لكل من يريد الخروج علي المعاش المبكر هذه الأيام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وزارة القوى العاملة تسعى حاليًا إلى إصدار تشريعات جديدة لمكافأة نهاية الخدمة التي ستشمل جميع العاملين في القطاع الخاص، هذا الجهد يهدف إلى ضمان حقوقهم المالية بالإضافة إلى ذلك تم تنفيذ تعديلات حديثة في قانون العمل وقواعد الوصول إلى المعاش المبكر وسنقدم لكم التفاصيل الكاملة حول هذه التطورات في الفقرات التالية.

قواعد مكافأة نهاية الخدمة الجديدة

تنص المادة 126 في قانون العمل على حقوق متعلقة بمكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وفقًا لهذه المادة يحق للموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين خلال فترة خدمته وتُحدد هذه المكافأة بنسبة مرتفعة من نصف الراتب النهائي الذي كان يتلقاه.

بموجب المادة 126 يمكن للموظف أيضًا تلقي راتبه كاملاً شهريًا على مر السنوات التي قضاها في خدمة العمل، بالإضافة إلى ذلك يحق لأي عامل تأمين عليه الحصول على مكافأة تعادل خمسة وسبعين يومًا بعد مرور خمس سنوات من خدمته وخلال الخمس سنوات الأولى من انضمامه إلى المهن ويُسمح للعامل بالحصول على نصف راتبه شهريًا.

قوانين وشروط مكافأة نهاية الخدمة

بدءًا من السنة السادسة للعامل في وظيفته، يمكن للفرد الاستفادة من راتب شهري سنوي وبالإضافة إلى ذلك عندما يصل العامل إلى سن الستين عامًا وقد قضى أكثر من 18 عامًا في الخدمة يصبح لديه حق في الحصول على المكافأة المعينة التي تكون مخصصة له عند بلوغه لهذا العمر.