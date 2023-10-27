حماتى الشاطرة قاتلى عليها.. طريقة سحرية لتسليك عيون البوتاجاز في أقل من دقيقة هتخلي ناره عاليه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نقوم بتنظيف البوتاجاز وعيونه كل يوم من بقايا الطعام التي تسقط عليها طول اليوم اثناء تجهيز وجبات الأكل ولكن توجد بعض الدهون التي تتراكم عليها ولا أستطيع إزالتها بسهولة بسبب الإهمال من عدم التنظيف اليومي لها وهذا الامر يؤدي الى انسداد العيون وتكون مليئه بالدهون من الداخل وتجد ان النار تظهر بشكل بطيء من داخل العيون فسوف نتعرف اليوم على طريقه لي التسليك عيون البوتاجاز من هذه الدهون دون الحاجة الى مصاريف مجيء فني متخصص اليكم التفاصيل.

طريقة سحرية لتسليك عيون البوتاجاز

المكونات

كوب ونصف ماء مغلي.

أربعة ملاعق طعام خل.

ثلاث ملاعق طعام بيكربونات.

ثلاث ملاعق طعام من الصابون السائل.

2 ثمرة ليمون.

طريقة تحضير الوصفة

ناخذ لكل المكونات السابق ذكرها جيدا في اناء فارغ ثم نضع نصف هذا الخليط على البوتاجاز لمدة خمس دقائق ثم نقوم بالفرك بسلك المواعين نضع عيون البوتاجاز في اناء فارغ ونثقب عليه نصف الخليط المتبقي لمدة 15 دقيقة بعد ذلك نقوم بغسل العيون بسرقة مواعين خشنه ثم نشطف العيون بالماء ويترك حتى ان ينشف تماما قبل التركيب وبعد الانتهاء من تنظيف البوتاجاز نقوم بوضع عينه البوتاجاز المخصصة في مكانها وسوف تلاحظي لمعان والنظافة غير عادية مع تكرار هذه الوصفة كلما لاحظنا انسداد في عيون البوتاجاز من الداخل والخارج.

نصائح هامة للحفاظ على البوتاجاز

عليك بتنظيف البوتاجاز كل يوم اولا باول حتى لا تتراكم عليه بقايا الطعام والدهون وتجري صعوبة في تنظيفها يفضل ان تضعي طاسه الخاصة بالزيت داخل الفرن يجب ان تنفذي مفاتيح العيون من وقت لآخر بواسطة مفك او اداره رفيعة اخلطي مكونات ملح الليمون والخل والبيكربونات في محلول مخصص لذلك مع المياه المقليه بعد ان تبرد تماما واحفظيها في زجاجات بخاخ لتطهير البوتاجاز بصفه مستمره.