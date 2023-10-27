تعرف على العشبة المعجزة السحرية التي تقضي على الجن من أول استخدام بإذن الله تعالى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نشعر طول الوقت في المنزل بعدم الارتياح وان هناك طاقة سلبية تملا البيت ولا نعرف السبب وتزداد المشاكل كل يوم ويصيبنا طول الوقت شعور بالقلق وعدم الأمان، فننصحك عزيزي القارئ باستخدام ورقة الغار التي لها دور فعال ومهم في طرد الطاقة السلبية والقضاء على الجن والشياطين والتخلص من السحر والحسد أيضا إليك التفاصيل.

خطوات استخدام ورق الغار لطرد الجن

بالتأكيد كلنا نؤمن بالله هو اليقين الأول للقضاء على الجن والشياطين فلا يصيبنا الا ما كتب الله لنا، فيجب إخلاء النية من أي معتقدات اخرى تتعارض مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثم استعمال ورق الغار كسبب باحدى هذه الطرق

تبخير المكان بورق الغار

عليك بتنشيف ورق الغار ثم طحنه ويتم وضعه على المبخره مع قطع الفحم المشتعلة، ثم توزيع جميع البخور الخارجه منه في كل أركان المنزل مع ذكر آيات الله.

الاستحمام بورق الغار ورشه في المنزل

يتم اضافه ربع كيلو من ورق الغار على لتر من الماء ويتم رفعه على النار إلى أن يغلي لمدة نصف ساعة، ثم تستخدم هذه المياه المغلية من ورق الغار ويتم رش او مسح المنزل بها أو يتم الاستحمام بكل أفراد الأسرة مع تخفيفها بكمية من الماء النظيفة الطاهرة.

استخدامات أخرى لورق الغار

هناك استخدامات عديدة لورق الغار حيث انها لها فوائد كثيرة تمنح الجسم الصحة والحماية من الكثير من الأمراض فنستطيع أن نقوم بوضعها على أنواع كثيرة من الأطعمة والشائع أن جميع ربات المنزل تقوم بطحنها وخلطها على توابل الأكل حتى تستفيد منه بشكل غير مباشر كل يوم.