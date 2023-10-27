“يا عمرك اللي ضاع في البيوتي سنتر”… هدية ربانية للتخلص من شيب الشعر بالقرنفل والقهوة لصبغ الشعر بلون مبهر.. 100% هي نسبة نجاح التجربة؟!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الشيب أو الشعر الأبيض مصدر قلق للكثير من الأشخاص، حيث يظهر عادة مع تقدم العمر وفي السعي للحفاظ على الشعر الأسود اللامع، يبحث الكثير من الأشخاص علي وسائل التواصل الاحتماعي عن وصفات طبيعية تساعدهم في التخلص من الشعر الأبيض بدون اللجوء إلى منتجات كيميائية ومن بين هذه الوصفات الطبيعية الفعالة يأتي مزيج القرنفل والقهوة للتخلص من الشيب والشعر الأبيض، وفي هذا المقال سنذكر لكم بالتفصيل كيفية التخلص من الشعر الأبيض.

فوائد القرنفل والقهوه للشعر

القرنفل: يحتوي القرنفل على العديد من العناصر الطبيعية والتي تعد مضاده للاكسده والالتهابات، وهذا الأمر يساعد على تدفق الدم من الجسم الي الرأس مما يعزز تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه بشكل أسرع وآمن.

القهوه: تحتوي القهوه أيضا على العديد من العناصر الطبيعية مثل الكافيين الذي يعزز تغذية بصيلات الشعر ويقويه ويغذية ويمنع الشيب وظهور الشعر الأبيض تماما.

مكونات خلطه القهوه والقرنفل

لكي تستطيع الاستفاده الكاملة من هذه الوصفة عليك بي هذه النفاصيل والمكونات:

• 6 حبات من القرنفل.

• ملعقتان كبيرتان من القهوة.

• ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

• ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

• ملعقة من زيت جوز الهند كبيرة

طريقة استخدام القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب

1.نقوم بطحن حبات القرنفل لتصبح كالبودرة الناعمة.

2.نضع القرنفل في طبق ونضيف إليه القهوة ونمزجهم مع بعض، ويفضل أن تكون القهوة غامقة.

3.نضيف كل الزيوت الموجودة بالوصفة وهي زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض حتى يصبح قوام الخليط الشعر الأبيض.

4. في الأخير قم بفرد الوصفة على الشعر ووزعها جيدا علي جميع الرأس واتركها لمدة ساعه وبعدها قم بغسل الرأس بكشل جيد.