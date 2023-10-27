«هتبقي مليونير»…كنز أغلي من الذهب في تلفزيونك القديم تعالي اقولك ازاي تطلعو.. يابختك لو عندك في البيت !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحويل التلفزيون القديم إلى ممتلكات ثمينة يمكن أن يؤدي إلى ثروة غير متوقعة، مما يثبت أن الكنوز يمكن العثور عليها في أماكن غير متوقعة، في هذه الحقبة الحديثة، تنتقل العديد من الدول نحو فكرة إعادة تدوير الأجهزة القديمة والأشياء التالفة لاستخدامها مرة أخرى واستخراج القيمة الاقتصادية منها، وهو مفهوم يستحق الاحترام.

ظهرت قصة رائعة من كندا، حيث حول شخص تلفزيوناً مهملاً، كان جزءًا من جمع القمامة، إلى ثروة تُقدر بمائة ألف جنيه إسترليني، تفاصيل هذه القصة الملهمة متاحة لك لاستكشافها.

تدور القصة حول شخص كندي استخدم ذكاؤه لابتكار تازر كهربائي للدفاع عن النفس باستخدام تلفزيون قديم، مما أدى في النهاية إلى تحقيق ربح يُقدر بحوالي مائة ألف دولار. تضمنت العملية تفكيك التلفزيون، وإزالة المكونات الداخلية بعناية، بما في ذلك جهاز زيادة الجهد، واستخدام بطارية شحن ومكثف إلكتروني صغير لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة، كان التوصيل الصحيح للأسلاك وإضافة زر صغير أموراً أساسية لإنشاء جهاز تازر يعمل بشكل صحيح، ولذلك يمكن الاستفادة من التلفزيون القديم بعدة طرق مختلفة بدلاً من التخلص منه نهائيا فيمكن استغلاله بشكل مثالي والاستفادة منه بهذه الطرق المعروضة وبيعها بأسعار تنافسية في الأسواق؛ حيث يحتوي التلفزيون القديم على معادن مرتفعة في الثمن وبيعها في الأسواق بأسعار مرتفعة.