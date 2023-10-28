دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الأشياء التي قد تدخل السرور على أسرة جديدة أن تتهيأ لاستقبال طفل جديد في العائلة لاسيما وإن كان الطفل الأول في الأسرة والذي يحظى بشتى وسائل الرعاية والاهتمام والتي تتمثل في عملية تسمية هذا الطفل سواء كان ذكر او أنثى فقد تمضي الأم أو الأب فترة الحمل التي تمتد ل 9 أشهر دون أن تستقر على اسم معين فالرغبة دائما هي إطلاق اسم مميز ومختلف عن بقية أقرانه وهو الأمر الذي قد يجعلهم يقعون في بعض المحظورات لدى اختيار اسم غير مناسب وهو الأمر الذي سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نوضحه كما يلي
جدير بالذكر أن الدولة كانت قد لاحظت أن البعض يطلق أسماء لا تتناسب مع طبيعة المجتمع الذي نحيا به وهو الأمر الذي بدوره قد يتسبب في مشكبلات لذا فقد أوضحت من خلال القانون أن هناك غرامة مالية على المخالفين والتي تقدر بنحو 200 جنيه وهناك حديث حول زيادة تلك القيمة كي تكون رادعة
-أسماء ممنوعة من التداول
- يتم حظر تلك الأسماء التي قد تحمل في طياتها إهانة للدين الإسلامي أو أي من الأديان السماوية الأخرى بشكل نهائي وغير قابل للنقاش
- لا يجوز أن يكون لدى نفس الأب طفلين بذات الاسم
- يتم منع الأسماء المركبة التي كانت سائدة فيما مضى من التداول
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المولود الجديد جاي ومعاه غرامة .. تحذير من إطلاق هذه الأسماء على المواليد الجدد .. فيها غرامة كبيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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