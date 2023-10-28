المولود الجديد جاي ومعاه غرامة .. تحذير من إطلاق هذه الأسماء على المواليد الجدد .. فيها غرامة كبيرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الأشياء التي قد تدخل السرور على أسرة جديدة أن تتهيأ لاستقبال طفل جديد في العائلة لاسيما وإن كان الطفل الأول في الأسرة والذي يحظى بشتى وسائل الرعاية والاهتمام والتي تتمثل في عملية تسمية هذا الطفل سواء كان ذكر او أنثى فقد تمضي الأم أو الأب فترة الحمل التي تمتد ل 9 أشهر دون أن تستقر على اسم معين فالرغبة دائما هي إطلاق اسم مميز ومختلف عن بقية أقرانه وهو الأمر الذي قد يجعلهم يقعون في بعض المحظورات لدى اختيار اسم غير مناسب وهو الأمر الذي سنعمل من خلال ما يلي من سطور في مقالنا على أن نوضحه كما يلي

جدير بالذكر أن الدولة كانت قد لاحظت أن البعض يطلق أسماء لا تتناسب مع طبيعة المجتمع الذي نحيا به وهو الأمر الذي بدوره قد يتسبب في مشكبلات لذا فقد أوضحت من خلال القانون أن هناك غرامة مالية على المخالفين والتي تقدر بنحو 200 جنيه وهناك حديث حول زيادة تلك القيمة كي تكون رادعة

-أسماء ممنوعة من التداول