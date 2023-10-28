معلومة بمليون جنيه.. تعرف على السر وراء وجود ثقب في أسفل القفل بجانب المفتاح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد ثقب صغير في أسفل القفل من جهة المفتاح ولم نعرف سبب وجود هذا الثقب، حيث ان هذا الموضوع أصبح موضع اهتمام من قبل العديد من الناس على متصفحات جوجل لمعرفة سبب وجود هذا الثقب الصغير، وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال وهو معرفة أهمية وجود هذا الثقب في القفل وهل استخدامه مفيد أم أنه مجرد ديكور في القفل، كما أنه سيوفر عليك شراء الاقفال إليكم التفاصيل .

فوائد الثقب الصغير بجوار مكان المفتاح

يجب علينا أن نتعرف جيدا على جميع الأشياء المحيطة من حولنا، لان كل هذا الاشياء تعتبر اضافه وثقافة ومعلومات مهمة تجعلنا على قدر كبير من الوعي والمعرفة عند استعمال مثل هذه الأشياء وهذا ينطبق على الثقب الموجود بجانب المفتاح في القفل، حيث ان وجودة له اهميه خاصه في هذا المكان وهي كالاتي:

من المعروف ان القفل مصنوع من المادة الحديدية أو معدنيه قابل للصدأ بسبب ملامسة المياه، فهذا الثقب يساعد على تصفية من أي مياه داخلية.

كما ان اي قفل قد يتعرض الى تلف او ترس في أداء مهمته عند الفتح والقفل فهذا الثقب مصنوع لوضع قليل من الزيت لتشحيم الاقفال حتى تسير عملية الاستخدام بسهولة .

كيفية الحفاظ على القفل لمدة طويلة

جميع الاشياء من حولنا يزداد الحفاظ عليها عن طريق الاستخدام بشكل جيد والمنظم دون إلقائها على الأرض أو تخريبها فهذا يساعد على الاحتفاظ بجودة الاشياء ودوامها لفترة أطول في كذلك الاقفال، فيجب أن نستخدمها بشكل منظم وبدون اهمال كما ننصح بوضع أكياس بلاستيكية محكمة الغلق على الاقفال التي لا نستعملها باستمرار لان ذلك يحافظ عليها أطول فترة ممكنة.