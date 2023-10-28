دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تألم شديد يُصاحب تراكم شمع الأذن بشكل مثير للإزعاج، مما يثير قلقًا بشأن إمكانية حدوث مشكلات صحية خطيرة والتي يصعب معالجتها بالإضافة إلى ذلك، فإن شكل شمع الأذن يمكن أن يكون غير جذاب ونتيجة لهذا، يلجأ العديد من الأشخاص الذين يواجهون هذا المشكلة إلى طلب المساعدة من أطبائهم الذين يمكنهم تخفيف هذا الألم، ومع ذلك، هناك أيضًا أولئك الذين يتجنبون زيارة الأطباء بانتظام ويفضلون البحث عن طرق طبيعية للتخلص من هذه المشكلة باستخدام وصفات بسيطة وسهلة سنتعرف في هذا السياق على بعض الوسائل التي يمكن أن تساعد في التخلص من شمع الأذن بشكل فعال وطبيعي. طرق طبيعية لتنظيف الاذن في المنزل استعمال زيت الأذن: سخّن زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو قليلاً. يجب أن يكون مريحاً عند وضعه في الأذن .

استلقي على جانبك مع الأذن التي تحتاج للتنظيف موجهة نحو الأعلى .

استخدم ملعقة صغيرة لوضع قطرات من الزيت في الأذن المصابة .

ابقَ في هذا الوضع لمدة 5-10 دقائق للسماح للزيت بالتسرب إلى الأذن وتليين الشمع. استخدام ماء دافئ وحلّة: املأ حلّة بماء دافئ (ليس ساخنًا جداً ).

املأ الأذن المصابة بالماء الدافئ، ثم املأ الأذن بالماء .

انقل الرأس بحيث يكون الأذن المملوءة بالماء أعلى .

دع الماء يتسرب إلى الأذن لبضع دقائق ثم افرغ الماء بعناية. تجفيف الأذن: استخدم منشفة نظيفة وناعمة لتجفيف الأذن بلطف. لا تضع القماش أو المنشفة داخل الأذن. تكرار العملية إذا لزم الأمر: قد تحتاج إلى تكرار هذه العملية عدة مرات إذا لزم الأمر لإزالة الشمع بشكل كامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «مش هتحتاج دكتور تاني » … بدون الم طريقة فعالة لتنظيف الاذن من الاوساخ والشمع في المنزل وفي اقل من 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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