دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الأدوات التي تتواجد في المنزل ولا نظن أن لها استخدامات غير تلك الاستخدامات المعتادة والتي من بينها بالطبع قصافة الأظافر التي اخترعها الإنسان من أجل العناية بنظافة الشخصية عن طريق تقليم الأظافر بشكل سهل وسلس وبردها عقب الانتهاء من تلك العملية وهو الأمر الذي يتيح لنا الحصول على أظافر نظيفة خالية من الأوساخ والأتربة خاصة لدى الأطفال الذين يلعبون بشكل يومي وهم عرضة لتراكم تلك البكتيريا حال لم نتخلص من الأظافر الطويلة لكن تلك الأداة تم اكتشاف عدة استعمالات أخرى لها بجانب الوظيفة الأساسية وهو الأمر الذي سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور – استخدامات قصافة الأظافر من الممكن أن يتم استعمالها في عملية فتح زجاجات المياه الغازية كبديل للفتاحة

فصل الأسلاك الكهربائية بعضها عن بعض أو تقوم بثنيها الاسلاك المصنوعة من الحديد الرفيعة.

من الممكن أن نستخدم ذلك الثقب الصغير المتواجد في جسم القصافة وذلك من خلال تثبيت أعواد البخور به تستعمل قصافة الأظافر كذلك كحامل للهاتف من خلال فتحها ووضع الهاتف مائلا عليها ومشاهدة ما نرغب به

يتم تثبيت خيط الكروشيه في ذات الفتحة الصغيرة كي لا ينفرط

تستخدم كذلك في فتح العلب الكرتون من خلال فتحها بشكل مناسب عن طرق الأداة الحادة التي بها هذا إلى جانب الوظيفة الرئيسية وهي قص الأظافر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرك ضاع بتستخدمها غلط .. 6 استخدامات لقصافة الأظافر لا تخطر على بال الجن الأزرق .. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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