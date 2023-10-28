لن تصدق .. السر وراء خوف ” القطط ” من ” الخيار ” والهرب منه ؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحب الكثير من الناس تربية الحيوانات الأليفة في منازلهم كما أنهم يشملونها بالرعاية بشكل لا يمكن أن تصدقه ومن أشهر تلك الحيوانات التي يتم تربيتها هي القطط نظرا لأن شريحة كبيرة من تلك الفئة تفضل القطط على ما سواها من الحيوانات فتجد اهتمام بالغ منهم حول قراءة كل التفاصيل التي تتعلق بتربية القطط بدء من الأغذية المناسبة والعلاج وتوفير افضل الأجواء للحيوان كي ينمو بشكل جيد فالقطط كائنات ذات شكل جميل تبعث في النفس شئ من السعادة لدى الاقتراب منها بفرائها الناعم الكثيف

جدير بالذكر أن هناك بعض الأخبار التي تم تداولها والتي تتحدث عن خوف القطط من الخيار وهروبه من أماكن وجودها ، لذا فإن المعنيين بهذا الأمر ظلوا يبحثون للوقوف على حقيقة هذا الأمر والمسبب له كي يتمكنوا من تجنب حدوث تلك المشكلة

في ذات السياق فقد أوضحت أخصائية سلوك حيوانية معتمدة جيل جولدمان من خلال حديث لها أن الخيار يعمل على تحفيز رد الفعل لدى القط بشكل كبير ومع تلك الاستجابة من القط الذي يحاول الفرار من مكان تواجد الخيار والذي على أغلب الظن يرى أنه ثعبان ، حيث أن الخيار بمثابة الثعبان لدى القطط وهو الأمر الذي دفعها لتوجيه النصح لمربي القطط بالابتعاد عن الخيار كي لا يتسبب هذا الأمر في حدوث إجهاد للحيوان وهو أمر غير جيد