«بسرعة الصاروخ»..فكرة جهنمية لسحب الفلوس من ماكينة الـ ATM بدون فيزا..ندمت اني معرفتهاش من زمان!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على متى يمكنك سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي دون استخدام بطاقة فيزا. من المعتاد استخدام الفيزا لسحب أي مبلغ مالي من خلال ماكينة الصراف الآلي، ويرغب الكثير من الأفراد في سحب الأموال دون الحاجة إلى فيزا، ولهذا السبب قامت العديد من البنوك بتفعيل هذه الخدمة من خلال التعاون مع مختلف الهواتف المحمولة. الشركات في مصر . وذلك لتسهيل عملية سحب الأموال على المواطنين، ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم كيفية سحب الأموال من الصراف الآلي دون استخدام بطاقة فيزا.

تعرف على كيفية سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي دون استخدام فيزا

عند استخدام هذه الطريقة لسحب الأموال فإنها تسهل عملية السحب على المواطنين، وهذه الطريقة هي كما يلي:

يجب أن يكون الشخص مشتركاً في خدمة المحفظة الإلكترونية، وتتم هذه الخدمة من خلال استخدام الهاتف المحمول، على سبيل المثال خدمة فودافون كاش.

يتم طلب الرقم *9# على الهاتف المحمول الخاص بالعميل.

بعد ذلك يتم اختيار رقم السحب عن طريق جهاز الصراف الآلي.

اكتب المبلغ الذي سيتم سحبه.

أدخل كلمة المرور للمحفظة الإلكترونية.

ثم قم بكتابة كلمة المرور التي تم تغييرها والتي تم استلامها على الهاتف المحمول.

قم بكتابة هذا الرقم على ماكينة الصراف الآلي، ثم قم بكتابة رقم الهاتف المحمول.

تحديد قيمة المبلغ الذي سيتم سحبه ومن ثم تأكيد عملية السحب النقدي.