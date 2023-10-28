“جربه حالا”.. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي المتصلة والحصول على الرقم السري بدون برامج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير من المستخدمين عن طريقة معرفة الرقم السري للواي فاي بدون برامج، فمع تطور التكنولوجيا الحديثة أصبح من المهم الاعتماد على الهواتف الذكية بدرجة كبيرة في حياتنا اليومية، وضرورة الاتصال بشبكة واي فاي للاتصال بالإنترنت، ولكن الكثير منا قد يواجه مشكلة نسيان الباسورد، لذا سوف نتعرف على طريقة معرفة كلمة سر wi-fi من الهاتف دون تحميل برامج.

الخطوات التي ينبغي اتباعها عند نسيان الرقم السري للواي فاي

الاتصال بشبكة Wi-fi المراد معرفة الرقم السري الخاص بها.

١- الدخول إلى صفحة إعدادات الراوتر، وهذا ينبغي أن تكون مالك الراوتر لتستطيع إدخال كلمة السر وإسم المستخدم بشكل صحيح.

٢- التوجه إلى شريط البحث وإدخال الأرقام الآتية: 192.168.1.1، وسوف تنتقل إلى صفحة ضبط الراوتر.

٣- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر، وإذا قمت بتغيير الباسورد فعليك إدراج كلمة المرور الجديدة.

و عند عدم تغيير الباسورد مسبقاً؛ فيمكنك كتابة اسم المستخدم admin وكلمة المرور admin.

النقر على زر go، وسوف تتوجه إلى صفحة إعدادات الراوتر.

النقر على خيار الشبكة أو network ثم النقر على Wlan.

القيام بالنقر على زر الحماية أو security، وسوف يظهر لك اسم المستخدم وكلمة المرور، ويمكنك أخذ لقطة شاشة للاحتفاظ به.

وفى حال أردت تغيير كلمة السر، فبإمكانك النقر على خيار WPA passphrase لتغيير كلمة السر الخاصة بالواي فاي.

طريقة أخري لمعرفة باسورد الواي فاي من الموبايل دون برامج أو روت باتباع الخطوات التالية: