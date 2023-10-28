لو هتموت من الجوع ابعد عنها برضو .. 6 أنواع من ” الأسماك ” سامة هتكون سبب في موتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأسماك أحد المأكولات البحرية المحببة لدى الكثير من الناس لاسيما ساكني الثغور والمناطق الساحلية ، اللذين يبدعون في طريقة طبخها وهو الأمر الذي يجذب بقية المحافظات إليهم والتعلم منهم فالسمك مليئ بالفوائد الغذائية والتي تعود على صحة الإنسان بالشئ الكثير ، كما أن للسمك العديد من الأنواع والاشكال التي تتغير في طريقة طهيها كما أن اسعارها مختلفة كذلك لكننا سنتحدث خلال الفقرات التالية من مقالنا عن بعض الأنواع الضارة من الأسماء غير الصالحة للأكل والتي قد تتسبب في حدوث مشاكل صحية خطيرة للغاية حال تم تناولها من قبل البشر – 6 أنواع من السمك لا تأكلها السمك القط وهو نوع من السمك يشبه في تكوينه الحمار الوحشي كما أنه يحتوي علي سم في منطقة الزعانف لذا من الضروري أن نتجنب مثل تلك النوعية من الأسماك

السمكة الأسد وهي من الاسماك السامة التي يجب ألا نقوم بشرائها فسم تلك السمكة يتواجد في عظم الظهر والتي يطلق عليها أيضا سمك الدجاج سمكة البقرة والتي تحتوي على سم في منطقة الذيل والزعانف.

السمكة الأجنبية والتي تتسم بأنها إحدى الأسماك السامة والتي تنتفخ بشكل مثير كما أن السم يتواجد في منطقة الرأس وينتشر على الجلد

السمكة الأرنبية التي لها أسنان تشبه أسنان الأرنب كما يطلق عليها سمك العندليب

سمكة العقرب وهي السمكة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السم

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