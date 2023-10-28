تعرف على المستندات والخطوات المطلوبة لتغيير محل الإقامة بالبطاقة الشخصية 2023

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا شك أن هناك بعض المستندات التي يجب أن نحرص عليها بشكل كبير والتي من بينها البطاقة الشخصية أو الرقم القومي كما يحلو للبعض تسميتها ، حيث أن الدولة كانت في غاية الوضوح مؤخرا مع هذا الأمر الذي شهد إهمال خلال السنوات الماضية في عملية تحديث بيانات البطاقة بشكل دوري في الموعد المحدد لها وهو الأمر الذي تعاملت معه الجهات المعنية به والتي تمثل في وزارة الداخلية المنوط بها الإشراف على السجل المدني من خلال تقرير بعض الغرامات المالية حسب نوع المشكلة
جدير بالذكر أن البعض منا يرغب في تحديث بيانات البطاقة الشخصية الخاصة به علي سبيل المثال تغيير محل الإقامة ولكنه لا يدري الخطوات التيلالايجب أن يبعها من أجل القيام بتلك العملية في اسرع وقت ممكن إضافة إلى المستندات التي تحتاجها لأجل إتمام تلك المسألة
– المستندات المطلوبة تغيير محل الإقامة بالبطاقة الشخصية
- يجب ان تقوم بشراء نموذج بطاقة الرقم القومي من سجل المدني
- صورة من بطاقة هوية الشخص المتقدم للتجديد
- لابد من أن يتم تسجيل عقد العقار الذي ترغب في نقل محل السكن له في الشهر العقاري
- يتطلب لتغيير محل الإقامة إيصال مرافق كهرباء أو هاتف أو مياه أو غاز، بشرط أن تكون حديثة.
- في حال كان العقار مؤجرا لابد من توقيع صاحب العقار على هذا الأمر كي تتم عملية تغيير محل الإقامة
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