علامة تظهر في الحمام تكشف الإصابة بسرطان المريء.. احذرها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سرطان المريء هو مرض قاتل يهدد حياة المريض، لكن ليس الجميع على دراية بالعلامات المبكرة التي تنذر بحدوثه، فيعتبر التدخين وتناول الكحول من العوامل التي تزيد فرص الإصابة بسرطان المريء، وتتنوع أعراض المرض وتشمل مجموعةً واسعةً من المظاهر، ولكن هناك علامة واحدة مفاجئة يمكن ملاحظتها عند استخدام المرحاض تعرف معنا عليها من خلال هذا المقال.

علامة في الحمام قد تكون علامة على المرض

فالدم الذي ينزل من المريء يتجاوز الجهاز الهضمي ويتسبب في تغيير لون البراز، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، وعلى الرغم من أن هذه العلامة نادرة، إلا أنها تشير أيضاً إلى وجود مجموعة من الحالات الصحية الأخرى، ولذلك يجب استشارة الطبيب في حالة ظهور هذه العلامة.

أعراض لسرطان المريء

صعوبة في البلع

تعد صعوبة في البلع هي واحدة من الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان المريء، فقد يشعر المريض بالحاجة إلى مضغ الطعام جيدًا قبل ابتلاعه، أو يمكن أن يعاني من احتباس الطعام في المري.

آلام في الصدر

قد يشعر المريض بآلام في الصدر أو عدم الارتياح العام في هذه المنطقة، ويعتبر ذلك من الأعراض الشائعة لسرطان المريء.

فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يشعر المريض بفقدان الوزن دون سبب واضح، وقد تكون هذه الأعراض نتيجة لتغيرات في الشهية أو اضطرابات في الهضم التي ترافق سرطان المريء.

تغييرات في النبرة الصوتية

قد يلاحظ المريض تغيرًا في صوته، مثل تغير النبرة أو الأصوات المتقطعة، فقد يكون هذا نتيجة لتضيق المري أو احتكاك الخلايا السرطانية في المريء.

السعال المستمر

يمكن أن يعاني المريض من سعال مستمر أو احتقان في الصدر، وعلى الرغم من أن هناك أسبابًا عديدة للسعال، فقد يكون للسرطان دور في الظهور المزمن للسعال.

الغثيان والقيء