فئة 5000 جنيه.. أفضل موبايل اقتصادي من سامسونج في السوق المصري

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد يعتبر الكثير من الناس حول العالم أن شركة سامسونج هي أكبر منافس لشركة آبل، ولذلك لأن سامسونج هي من أهم الشركات المشهورة في مجال الإلكترونيات والهواتف ويشهد لها التاريخ بأنها الرائدة في عالم الإلكترونيات وذلك لأنها تقدم أفضل التقنيات الحديثة، خاصة بعض الاصدارات التي تعتبر من أهم الإصدارات في عالم الهواتف الذكية ألا وهو هاتف سامسونج جالاكسي ايه 14، وهو من الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة والتي يمكن أن تكون تخت فئة الهواتف الاقتصادية، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن أهم مواصفات الهاتف وما يحتوي على مميزات وخصائص مميزة.

سامسونج جالكسي A14

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات في عام 2023 هاتف Galaxy A14 الجديد والذي يعتبره البعض من الفئات الاقتصادية، والذي يتميز بشاشة كبيرة وبطارية تدوم طويلاً، ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A14 بشاشة مقاس 6.6 بوصة من نوع PLS LCD بدقة FHD+، وبالتالي يوفر تجربة مشاهدة رائعة للأفلام والألعاب. كما يتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبالتالي فهو هاتف ممتاز لمحبي التقاط الصور وتعديلها باستمرار حيث يمكن للهاتف ان يعطيك صورة ذات جودة عالية وواقعية بشكل مبهر، كما يعمل هاتف سامسونج Galaxy A14 بمعالج MediaTek Helio G35، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. كما يدعم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مما يزيد من العمر الافتراضي للبطارية.

تابع مميزات هاتف جالاكسي ايه 14

تم إطلاق الهاتف من سامسونج بألوان مختلفة ومنها الأبيض والأسود والأخضر والأحمر وهو متوفر في الأسواق المصرية بسعر 5000 جنيه مصري، وبالرغم من توافر الكثير من المميزات في الهاتف إلا أن هناك به عيوبا بسيطة يمكن التغاضي عنها فهو ذات تصميم بلاستيكي وقد يعتبر البعض أن هذه ميزة والبعض الآخر عيب كما أنه لا يدعم الشحن السريع، ولكن الهاتف يظل خيار جيد لأي مستخدم يبحث عن هاتف ممتاز بسعر اقتصادي يقوم بأداء المهام اليومية وذات كاميرا جيدة وبطارية تدوم طويلاً.