دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما نتحدث عن قشر الموز، يمكن أن يظهر البعض أنها مجرد مواد منفعلة تنتهي في سلة المهملات. ولكن في الواقع، يمكن الاستفادة من قشر الموز بطرق عديدة، وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال. فوائد قشر الموز للصحة غني بالمغذيات: قشر الموز يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C وفيتامين B6. هذه المغذيات مفيدة لصحة القلب وتقوية الجهاز المناعي. تحسين الهضم: الألياف الموجودة في قشر الموز تساعد في تعزيز الهضم والوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي مثل الإمساك. خفض ضغط الدم: البوتاسيوم الموجود في قشر الموز يمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم والوقاية من ارتفاعه. فوائد قشر الموز للبشرة ووصفة التبييض الفعالة بقشر الموز ترطيب البشرة: يمكن استخدام قشر الموز لترطيب البشرة بشكل طبيعي. قم بفرك داخل القشرة على البشرة واتركها لبضع دقائق ثم اشطفها. ستشعر ببشرتك ناعمة ومرطبة. مكافحة حب الشباب: القشر الموزي يحتوي على مضادات للالتهابات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة حب الشباب وتهدئة البشرة. تفتيح البشرة: استخدام قشر الموز يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة والحصول على بشرة أكثر إشراقًا. وصفة استخدام قشر الموز للبشرة قم بتقشير الموز واحتفظ بالقشرة.

قم بفرك الجزء الداخلي من القشرة على وجهك بلطف لمدة 5-10 دقائق.

اتركها لتجف على وجهك لمدة 10-15 دقيقة.

بعد ذلك، اشطف وجهك بالماء الفاتر.

قومي بتجفيف وجهك بلطف وضعي مرطبًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ودعي مراكز التجميل وحقن التبييض بقشر الموز بس” .. وصفة قشر الموز لتفتيح البشرة الفوري لن تتخيلي مفعولها بعد ٦ أيام فقط!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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