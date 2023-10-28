“حط رجل على رجل واطلع عالمعاش المبكر” .. قانون المعاش المبكر الجديد بالتعديلات اخبار سارة عن مكافأة نهاية الخدمة ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قانون المعاشات والتأمينات يعدّ بمثابة إطار قانوني مهم يحتوي على مجموعة من الأحكام والتعديلات البارزة التي تم تدوينها في نصه. يُعتبر أحد أهم تلك الأحكام تحديد الشروط والضوابط التي يجب توافرها للأفراد الراغبين في الاستفادة من خيار المعاش المبكر. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون مقررات أخرى تتعلق بالاستحقاقات والمزايا المالية المتاحة للمشتركين في نظام التأمين الاجتماعي، مما يجعله أداة قانونية حيوية للحفاظ على حقوق ومصالح المواطنين في مجال التقاعد والتأمين.

مميزات الخروج على المعاش المبكر

تتوفر اليوم مجموعة من المزايا الهامة للخروج المبكر على المعاش في مصر بموجب التشريعات القانونية. في الماضي، كان من الضروري للموظف أن يصل سن الستين عامًا للنظر في الخروج المبكر على المعاش. هذا الشرط كان واحدًا من بين العديد من الشروط الإجبارية التي يجب أن تنطبق على حالة الموظف للنظر في الاعتزال المبكر. ومع اقتراب عام 2022، تم تنفيذ تعديلات جديدة بناءً على قانون التأمينات الاجتماعية، مما أدى إلى تغيير جذري في القواعد. تمت إضافة شروط جديدة تسمح لأي شخص يرغب في الاعتزال مبكرًا قبل عام أو اثنين بالقيام بذلك.

التعديلات الجديدة بقانون التأمينات والمعاشات

بالاستناد إلى المادة رقم 81 في القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، يمنح كل موظف حقاً في إضافة العلاوات الخاصة به إذا لم يتجاوز سن الستين عاماً. وبجملة أخرى، وفقاً لأحكام القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، تم إجراء تعديلات أخرى تتعلق بترقية المواطنين لفترة تصل إلى خمس سنوات مرتبطة بتسوية المعاش قبل عامين.