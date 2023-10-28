“الشعب طاير من الفرحة مفيش ضرايب من النهاردة ” .. قرار من وزارة المالية حول بعص الفئات التي سوف تعفى تماما من الضرائب ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بإعلان الدكتور رامي يوسف، نائب وزير المالية للتنمية والسياسة الضريبية، عن الحوض المتعلق بالتأمين الاجتماعي، أوضح أنه لا يتعلق بأي قضايا ضريبية وأنه سيكون معفى من أي رسوم ضريبية. وفي إطار هذا الإعفاء الضريبي، تم زيادة المبلغ المعفى إلى 36 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه، ومن المقرر تنفيذ هذا التغيير اعتبارًا من شهر يوليو. سنقوم الآن بتقديم المزيد من المعلومات حول هذا الإعفاء الضريبي والتعديلات المقترحة في القوانين الضريبية.

قرار وزارة المالية حول قانون الضرائب الجديد

أعلن د/ رامي يوسف نائب وزير المالية للتنمية والسياسة الضريبية أنه عندما يصل دخل الفرد إلى 2300 جنيه مصري، سيكون معفى تمامًا من دفع الضرائب. وأشار أيضًا إلى أن النظام الخاص بتنمية الموارد في البلاد يتضمن العديد من المزايا، بما في ذلك زيادة الحد الخاص بالأفراد المعفين من رسوم التأمين الصحي بنسبة 5٪ من الحافز الشخصي. وإذا تم تقديم إيصالات إلكترونية ذات الصلة، فإنه سيكون هناك مزايا إضافية، بما في ذلك الشهادات الاستثمارية ومكافآت أخرى.

الفئات التي سوف تعفى من الضرائب تماما

في سنة 2005، أصدر قانون الضريبة عدد 92 والتعديلات اللاحقة عليه، والذي أحدث تغييرات جذرية فيما يتعلق بإعفاءات ضريبة الدخل للأفراد الذين يكسبون مبلغًا سنويًا قدره 36,000 جنيه. تم الإعلان عن زيادة إضافية بقيمة 24,000 جنيه، مما أدى إلى تقليل حمل الضرائب على الأفراد بشكل كبير. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبلغ إضافي يبلغ 3,000 جنيه شهريًا للأفراد، ليصبح مدى التخلص من دفع الضرائب للأفراد 3,000 جنيه في الشهر.