دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للتمتع بالجاذبية والشباب الدائم، وتعد بذور الكتان من أكثر الوصفات التي لها تأثير سحري في علاج مشاكل البشرة واستعادتها المرونة والحيوية التي تعطيها إطلالة صافية ونضرة ينبهر بها الجميع، لهذا نقدم لكم طريقة عمل سيروم بذور الكتان لإستعادة الشباب والنضارة في وقت قياسي بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية التي تضر بالبشرة والنتيجة مذهلة وملحوظة من اول استخدام.
مكونات وصفة سيروم بذور الكتان للبشرة
إليكي سيدتي أفضل وصفة على الإطلاق لاستعادة الشباب والحيوية لبشرتك بمكونات طبيعية آمنة على صحة الجسم والبشرة، حيث يعد سيروم بذور الكتان من الوصفات السحرية والفعالة للتخلص من الكثير من مشاكل البشرة والحصول على بشرة كالاطفال بدون بذل الكثير من المجهود حيث أنها من مكونات طبيعية بسيطة ومتوفرة في كل بيت كالتالي:
- ملعقة كبيرة من بذور الكتان.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الجلسرين.
- ورقتين من اللورا.
- كوب من الماء.
طريقة تحضير سيروم بذور الكتان لإستعادة نضارة البشرة
يمكن عمل هذه الوصفة بكل سهولة عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:
- نحضر وعاء مناسب ونضع فيه كوب واحد من الماء مع بذور الكتان وورق اللورا ونرفعهم على النار حتى يصل إلى الغليان.
- نرفع الخليط بعيداً عن النار ثم نصفيه قبل أن يثقل قوامه ويصبح جل.
- نضيف جل الصبار وباقي المكونات من الزيوت ونمزجهم معاً تماماً.
- نحفظ الخليط في عبوة في الثلاجة لحين استخدامها.
- يتم تطبيق الخلطة على بشرة نظيفة يومياً مع تركه لمدة ساعة على البشرة ثم غسلها وسوف تلاحظين نتيجة ملحوظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “رجعي شبابك من تاني حتى لو عمرك فوق ال70 سنة”.. تعرفي على “بذور جبارة” تباع في الأسواق بسعر التراب ومفعولها سحري… لما تجربيها مش هتستغني عنها طول عمرك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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