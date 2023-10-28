“هتبقى مليونير وانت في بيتك عالمعاش محدش قدك” .. قرار من رئاسة مجلس الوزراء بزيادة المعاشات ٢٠% جديدة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ارتفعت أسعار المنتجات والسلع وأصبحت أعباء اقتصادية ثقيلة نتيجة للظروف الراهنة. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة للتخفيف من عبء هذه الزيادات على المواطنين، حيث تم زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 20%، وذلك حسب فئات الموظفين. هذه الزيادة أثارت تساؤلات عديدة بين المواطنين الذين بدأوا في البحث عبر محركات البحث عن تفاصيلها وزمن تنفيذها. بعد إعلان الحكومة عن عدد المستحقين لهذه الزيادة، والذين يزيد عددهم عن 11 مليون شخص، سنقدم في السطور التالية توضيحاً حول تفاصيل هذه الزيادة وجدول زمني لصرفها

قرار زيادة جديدة لأصحاب المعاشات بنسبة ٢٠%

قررت هيئة التأمينات زيادة معاشات المواطنين بنسبة 20%، حسبما أعلن الدكتور “إبراهيم أبو العطا”، أمين عام نقابة المعاشات. ومن المقرر صرف هذه الزيادة خلال شهر نوفمبر 2023، وتتراوح نسب الزيادة بين 20% و45%. بالإضافة إلى ذلك، سيكون للمواطنين الحق في استلام زيادة شهر أكتوبر بصفة رجعية. يأتي هذا الإجراء لمساعدة المواطنين على التغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الراهنة والارتفاع في معدل التضخم في البلاد.

طريقة معرفة الزيادة بالمعاش وقيمته من خلال الموقع الرسمي

يمكنك الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم من خلال اتباع هذه الخطوات:

ابدأ بزيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط المخصص.

سجل الدخول باستخدام معلومات حساب “أصحاب المعاشات”، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بصاحب المعاش.

بعد تسجيل الدخول بنجاح، يمكنك البحث والاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم.