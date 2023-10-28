“هتكوني ملكة جمال في بيتك”.. تعرفي على خلطة “الفازلين وزيت الزيتون” الرهيبة في تفتيح وتبييض البشرة في 3 أيام فقط… جربيها حالاً والكل هينبهر من جمالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى معظم النساء والفتيات بالحصول على بشرة فاتحة متألقة خالية من العيوب والتصبغات لذا تبحثن دائماً عن وصفات وطرق طبيعية وآمنه للحصول على النضارة والتفتيح التي تحلم به بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل والمواد الكيماوية التي تضر بصحة البشرة وباهظة الثمن في ذات الوقت، لهذا نقدم لكم اليوم وصفة جبارة من مكونات طبيعية باستخدام الفازلين وزيت الزيتون لتبييض البشرة والجسم بطريقة طبيعية بدون أي آثار جانبية على البشرة والحصول على بشرة نضرة وجذابة.

مكونات وصفة الفازلين وزيت الزيتون لتبييض البشرة والجسم

يمكنك التمتع ببشرة ناصعة البياض بدون بقع أو تصبغات عن طريق وصفة الفازلين وزيت الزيتون الرائعة التي سوف تجعلك ملكة جمال ذدون تعب أو مجهود، بل ستحصلين على نتيجة مضمونة ومرضية خلال ثلاث أيام فقط وذلك من خلال تحضيرها في المنزل بمكونات طبيعية بسيطة كالتالي:

ملعقتين من زيت الزيتون.

بشر نصف ليمونة.

ربع ملعقة من الفازلين الطبيعي.

ملعقة كبيرة من النشا.

خطوات تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون

إليكي أفضل وصفة طبيعية للتفتيح الفوري عن طريق استخدام مكونات لها تأثير فعال في الحصول على نضارة وبياض ناصع بواسطة إتباع الخطوات البسيطة التالية: