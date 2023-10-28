دوت الخليج - كتب احمد صلاح - 5 أنواع من شاي التوابل تساعد في إنقاص الوزن.. أغربها الفلفل الأسود!,

�ز التوابل الشائعة عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية يمكن أن تؤدي إضافة التوابل إلى الشاي العادي أو شاي الأعشاب إلى تحسين طعم ونكهة المشروب على الفور، ولكنها في الوقت نفسه يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الصحة العامة. وتعزز التوابل الشائعة عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الشهية وتنظيم مستويات السكر في الدم على سبيل المثال لا الحصر، ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن بشكل فعال أيضًا دون بذل الكثير من الجهد. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، يوجد 5 أنواع شاي بهارات تستحق الاهتمام بتناولها، كما يلي: شاي القرفة تشتهر القرفة بقدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، ما يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر. لتحضير شاي القرفة، يمكن ببساطة نقع عود القرفة أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة في الماء الساخن. شاي الزنجبيل يتميز الزنجبيل بتأثير حراري، ما يعني أنه يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. كما أنه يساعد في عملية الهضم ويمكن أن يقلل الالتهاب. لتحضير شاي الزنجبيل، يتم إضافة الزنجبيل المبشور الطازج أو شرائح الزنجبيل إلى الماء الساخن ثم شاي الكركم يحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تشتهر بخصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة. يمكن أن يدعم الكركم فقدان الوزن عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز الصحة العامة. يتم تحضير الحليب الذهبي عن طريق غلي الكركم والفلفل الأسود والتوابل الأخرى في الحليب أو بديل الحليب. شاي الفلفل الأسود يحتوي شاي الفلفل الأسود على مضادات الأكسدة والمركبات الأساسية، والتي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشهية. يمكن صنع شاي الفلفل عن طريق إضافة قليل من الفلفل إلى الماء الساخن، بالإضافة إلى الليمون والعسل للحصول على نكهة مميزة. نقعه. مستويات السكر في الدم .