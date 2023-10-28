“سر خطير كتير منا ميعرفوش”.. تعرف على فوائد “رش الملح” على باب المنزل.. لما تجربها هتندهش من النتيجة الصادمة!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الملح من أهم المواد التي تحتاجها كل ربة منزل سواء في تحضير الطعام أو تتبيل السلطات وكذلك في تحضير العديد من خلطات التنظيف المختلفة لما له من استخدامات عديدة في حياتنا اليومية لا يمكن الإستغناء عنها، حيث ظهر مؤخراً أهميته في الكثير من الأمور منها استخدامه في ماء المسح لطرد الطاقة السلبية من المنزل وخلق جو من الهدوء والسكينة بين أفراد الأسرة، إلى جانب استخدامات أخرى عديدة ذات أهمية كبيرة ومفعول سحري سوف نتعرف على بعض منها في السطور القليلة القادمة.
فوائد رش الملح في أركان المنزل
يعتبر الملح من المواد متعددة الاستخدامات الذي لا غنى عنه في المنزل في العديد من الوصفات والخلطات الفعالة في التنظيف وإزالة التكلسات والترسبات الجيرية المتراكمة على سيراميك الحمامات والمطبخ، إلى جانب فاعليته في التخلص من الحشرات المنزلية المزعجة عن طريق رش الملح في أركان المنزل حيث يتواجد النمل والصراصير وسوف تلاحظ النتيجة المدهشة في القضاء عليهم نهائياً.
استخدامات الملح المتعددة في المنزل
توجد الكثير من الاستخدامات المفيدة للملح منها التالي:
- يستخدم الملح في تنظيف وتلميع الأواني الفضية بواسطة عمل خلطة رهيبة من الملح والخل والدقيق بدلاً من شراء منتجات التنظيف باهظة الثمن، وهذه الخلطة المنزلية البسيطة سوف تعطي لمعان وبريق للأواني كما لو كانت جديدة تماماً.
- يمكن استخدامه أيضاً في تلميع الزجاج بفاعلية كبيرة عند وضع كمية من الماء الساخن مع الملح في بخاخة ونرش به الزجاج للحصول على نظافة براقة ومثالية.
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