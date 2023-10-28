“بتموتي ولادك بإيديكي”… خطأ شائع تقوم به الأمهات عند “سلق البيض” تحوله إلى سم قاتل.. خدي بالك قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد البيض من أكثر الوجبات المحببة لدى الصغار والكبار لما يتميز به من طعم لذيذ وشهي سواء في الفطار أو العشاء إلى جانب فوائده الصحية الكثيرة والمفيدة لجسم الإنسان، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والكالسيوم الذي يساعد في بناء العضلات وتقوية الأسنان، كما تتعدد طرق طهي البيض ولكن الطريقة الأكثر شيوعاً هي سلق البيض والتي برغم فوائده الكثيرة إلا أنه قد تعرض حياة الإنسان للخطر إذا تم إعداده بطريقة خاطئة.
الطريقة الخاطئة في سلق البيض
يجب التنويه عن بعض الأخطاء التي تقع بها الأمهات عند سلق البيض يمكن أن تؤدي إلى التسمم عند تناوله، فهناك من يقوم بسلق البيض في وقت قصير جداً مما يجعله غير مستوي ونيئاً وذلك قد يتسبب في إصابة الإنسان بالتسمم حين تناوله بهذه الطريقة الخاطئة والمميتة، وهناك من يقوم بسلق البيض لفترات طويلة من الوقت قد تتعدى نصف ساعة وذلك أيضاً يعتبر خطر كبير يهدد حياتك لذا وجب الابتعاد عن كلتا الطريقتين حفاظاً على صحتك.
كيفية سلق البيض بالطريقة الصحيحة
هناك طريقة صحية يجب إتباعها عند سلق البيض وهي كالتالي:
- نضع كمية مناسبة من الماء في إناء على النار حتى يصل إلى الغليان.
- نقوم بوضع البيض في الماء المغلي في رفق شديد بالتدريج.
- ثم نضيف القليل من الملح في الماء.
- نترك البيض على النار ليغلي لمدة لا تقل عن عشر دقائق ولا تزيد عن النصف ساعة حتى يتم طهي البيض بصورة صحية لا تؤثر بالسلب على الصحة.
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