«هتخس بدون مجهود » … خطوات تحضير مشروب البقدونس لفقدان الوزن والحصول على جسم صحي في اسرع وقت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البقدونس هو نبات عشبي من عائلة الخيميائية (Apiaceae)، ويُعرف علميًا بالاسم اللاتيني “Petroselinum crispum” يعتبر البقدونس من النباتات العطرية والتوابل التي تستخدم على نطاق واسع في الطهي والتحضير الغذائي وهو معروف بنكهته اللذيذة والعديد من الفوائد الصحية التي يمكن الاستفادة منها، فيما يتعلق بالقيم الغذائية، يحتوي البقدونس على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم كما يُعتقد أنه له فوائد صحية محتملة مثل دعم صحة القلب والتقليل من مستويات الالتهاب.

مشروب البقدونس لفقدان الوزن

مشروب البقدونس يساعد في فقدان الوزن نظرًا لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الصحية والمفيدة

المكونات:

ربطة بقدونس طازجة (يمكن استخدام الأوراق والسيقان ).

1 كوب من الماء .

عصير نصف ليمونة .

ملعقة صغيرة من العسل (اختياري للتحلية).

طريقة التحضير

قم بغسل البقدونس جيدًا للتأكد من نزع أي أوساخ أو شوائب منه. قم بقطع البقدونس إلى قطع صغيرة لسهولة الخلط. ضع البقدونس في خلاطة الطعام. أضف الماء وعصير الليمون والعسل إلى الخلاطة. قم بخلط المكونات جيدًا حتى تحصل على مزيج ناعم. اذا كنت ترغب في تحلية المشروب، يمكنك إضافة المزيد من العسل حسب الذوق. صب المشروب في كوب وقدمه.

يمكنك شرب هذا المشروب يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي يُعتقد أن البقدونس يساعد في تعزيز عملية الهضم وخفض مستوى السكر في الدم، وقد يساعد في تقليل الشهية وبالتالي يمكن أن يسهم في فقدان الوزن.