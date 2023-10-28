«اوعي تفرط فيه».. اكتشاف كنز ثمين وغالي موجود في أجهزة الهواتف القديمة هيخليك مليونير .. مفاجأة من العيار الثقيل!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في أبحاثهم حول الهواتف القديمة ذات الأجهزة الزرية، كشف خبراء في مجال الاتصالات والتكنولوجيا عن وجود دوائر كهربائية مدمجة تحتوي على كميات صغيرة جدًا من الذهب هذا المعدن الثمين يستخدم في تصنيع الدوائر الكهربائية المتواجدة في تلك الهواتف، وله قيمة اقتصادية كبيرة من الضروري تعزيز جهود إعادة تدوير هذه الهواتف القديمة للاستفادة من الذهب الذي تحتوي عليه هذا يعني أن الأشخاص الذين يمتلكون هواتف قديمة يمكنهم النظر إليها على أنها مصدر للمواد الثمينة يمكن استخدامها بشكل فعال.

كنز في الموبايل

أشار الخبراء إلى أنه يمكن بسهولة استخراج شرائح الهواتف المحمولة للاستفادة من القليل من الذهب الموجود فيها يمكن أداء هذا العمل بسهولة وسرعة، مما يجعله متاحًا للجميع لهذا السبب، يفضل الاحتفاظ بالأجهزة القديمة حتى يتم التأكد من استخدام الموارد القيمة المخبأة فيها بمجرد استخراج هذا الذهب يمكن للمستخدمين بيع الهاتف أو التخلص منه كما يرون مناسبًا يجدر بالذكر أن هذه الفرصة متاحة في العديد من الأجهزة القديمة.

ما هي نسبة الذهب الموجودة في الهواتف القديمة؟

نسبة الذهب في الهواتف القديمة تختلف باختلاف نوع الهاتف وسنة تصنيعه، ولكن بشكل عام، يمكن القول أن هواتف الجوال القديمة تحتوي عادة على نسبة صغيرة من الذهب تتراوح حوالي 7% يُستخدم الذهب في بعض الأجزاء الإلكترونية داخل الهاتف مثل الأسلاك الرفيعة المطلية بالذهب، وبعض الاتصالات والمفاتيح أما معظم الأجزاء الأخرى في الهاتف فتحتوي على مواد أخرى مثل البلاستيك والزجاج والمعادن.