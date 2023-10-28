«اوعى ترميه تاني».. فوائد قشر الليمون من مقشر للبشرة إلى إزالة البقع طلع كنز في بيتك وانت متعرفش .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد قشور الليمون حقيقة كنزًا مخفيًا، ويمكن الاستفادة القصوى منها بعد استخدام الليمون يمكن استخدام هذه القشور في تنظيف الأسطح وإزالة البقع وفي هذا المقال، سنستعرض لك بعض الفوائد المذهلة لاستخدام قشور الليمون، لذا قد ترغب في الاحتفاظ بها بدلاً من التخلص منها.

طريقة التنظيف بإستخدام قشر الليمون

يبحث الكثيرون عن طريقة سهلة لتنظيف الميكروويف من الدهون المتراكمة، وهذه هي الطريقة باستخدام مكونات بسيطة:

المكونات:

قشر الليمون.

كوب من الخل الأبيض.

كوب من الماء.

الطريقة:

قم بخلط جميع المكونات معًا بشكل جيد. ضع الخليط في وعاء مناسب ووضعه في الميكروويف. شغّل الميكروويف لبضع دقائق حتى يتكون بخار. اترك الميكروويف مغلقًا لبعض الوقت لتترسب بخار الخل داخله. بعد ذلك، افتح الميكروويف بعناية وانتظر حتى يبرد القليل. استخدم قطعة قماش لاستخراج السائل من الميكروويف.

بهذه الطريقة، ستتمكن من تنظيف الميكروويف بسهولة من الدهون المتراكمة ولاحظ أنه يجب توخي الحذر عند العمل مع الخل لأنه يمكن أن يكون ساخنًا.

استخدامات أخرى من قشر الليمون

يمكن استخدام قشور الليمون في العديد من الأغراض والتي تتمثل في النقاط التالية:

قم بوضع قشور الليمون في وسط الملابس، وذلك لما لها قدرة علي امتصاص الروائح الغير محببة.

يمكن استخدام القشور في طرد النمل من المنزل من خلال وضعه في الأماكن التي يخرج منها.

يدخل قشور الليمون في صنع منتجات التنظيف للملابس، لذلك قم بوضعه داخل الغسالة أثناء تشغيلها لإزالة البقع.

ويعتبر الليمون من ضمن الخضروات الهامة جدا داخل المطبخ العربي بشكل خاص وذلك بسبب وضعه في العديد من الأطعمة المختلفة حيث يقدم مذاقا مختلفا كما تناوله البعض كعصير فيما تستخدمه بعض السيدات في العديد من الوصفات المختلفة للشعر والبشرة على حد سواء حيث يستخدم الليمون منذ قديم الأزل في علاج عدد من المشاكل المختلفة التي تعاني منها البشرة.