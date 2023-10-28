دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف بسبب إعصار تيج في هذه المناطق,

تأثير العاصفة المدارية تيج على السعودية؟ وما هي آخر الأنباء الرسمية عن العاصفة تيج؟ منذ أيام بدأت عاصفة مدارية شديدة أدت إلى هبوب رياح وأتربة وغبار كثيف مع هطول أمطار غزيرة في مناطق كثيرة ودول متعددة مثل سلطنة عمان واليمن، وتحدث الخبراء عن احتمالية تأثر المملكة العربية السعودية بحركة هذه العاصفة، وسوف نعرض كافة التفاصيل في هذا الصدد..

ما تأثير العاصفة المدارية تيج على السعودية

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية حسين القحطاني تأثر الدولة بشكل غير مباشرة بحالة تيج المدارية بدءًا من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، وأضاف أيضًا أنه قد ينتج عن ذلك سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الربع الخالي ومنطقة نجران والخرير وشرورة.

كما أنه أشار إلى أنه ستكون هناك سرعة في الرياح قد تصل إلى 45 كيلو متر لكل ساعة مع أتربة مثارة، ويذكر، أن الاضطراب المداري الذي نشأ في بحر العرب قد تطور وتحول إلى عاصفة مدارية تتحرك نحو السواحل العمانية واليمنية، ووفقًا للجدول الخاص بتسمية العواصف في بحر العرب تمت تسمية العاصفة المدارية باسم تيج وهو اسم هندي يرمز إلى الحركة السريعة.

تطور العاصفة تيج

أوضحت آخر صورة من الأقمار الصناعية وأيضًا تحاليل المركز الوطني أنه يوجد إنذار مبكر من المخاطر المتعددة إلى استمرار تطور العاصفة المدارية تيج في بحر العرب، وتتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 10 شمالًا وخط طول 58.53 شرقًا.

وهي تبعد عن سواحل سلطنة عمان بمسافة 870 كيلو متر مربع وسرعة الرياح حول المركز تتراوح فيما بين 50 و63 عقدة، وتبعد أقرب سحب ماطرة مصاحبة للحالة حوالي 600 كيلو متر عن ولاية سدح.

تشير آخر التوقعات إلى استمرار تحرك العاصفة المدارية تيج نحو الغرب والشمال الغربي باتجاه محافظة ظفار واليمن بمحافظة المهرة، مع وجود فرص لتطور العاصفة المدارية تيح إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ومن المتوقع أن يبدأ التأثير المباشر على محافظتي ظفار والوسطى مساء يوم الأحد الموافق 22 أكتوبر واحتمال عبور مركز الحالة صباح يوم الثلاثاء بين محافظة ظفار العمانية ومحافظة المهرة اليمنية.

من توقعات الطقس في السعودية أن يكون الطقس معتدل خلال النهار على الجبال العالية وحار في بعض المناطق، أما بالنسبة إلى منطقة جنوب غرب المملكة فسوف تشهد زخات رعدية وأمطار والتي تصل إلى الطائف ومنطقة جنوب المدينة المنورة.