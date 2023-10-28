تلميذ يجيب على سؤال بطريقة أذهــلت الجمــــيـع و تجعل الأستاذ المصحح يبــكــي من إجابته و يمنحه 20/20

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لقد أحدث طالب ضجة كبيرة خلال الفتره القليله الماضيه من خلال الإجابة على سؤال في امتحان اللغة العربية، خاصة وأنه أجاب بطريقة أصابت الجميع بالذهول للحد الذي جعل المصحح يصل إلى البكاء فنجد أن المدرس القائم بوضع هذا السؤال كان يتوقع الإجابة بالطريقة المعتادة باستخدام قواعد اللغه العربيه، إلا أن هذا الطالب قام بكتابة إجابة مختلفة ونجد أن إجابته تدل على مدى خلقه وحبه لله تعالى إذا ماذا كتب الطالب وما هي الإجابة التي ابكت الجميع وماذا فعل المدرس حينما شاهدت تلك الإجابة؟ تابعونا للتفاصيل

إجابة صغيرة وضجة كبيرة

لقد انتشرت صورة ورقة إجابة طالب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وقد لاقت هذه الورقة إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث اليوم، حيث أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي أصبحوا يتداولون هذه الصورة بشكل كبير وواسع وكانت هذه الصورة لورقة إجابة طالب ويتبين لنا منها مدى الأخلاق الجميلة التي يتحلى بها هذا الطالب.

حيث كان مطلوب من الطالب إعراب آية قرآنية في امتحان اللغه العربيه وهي نصه تعالى بسم الله الرحمن الرحيم “خلق الإنسان من عجل” وبدلا من أن يكتب الطالب الإجابة بالطريقة المعتادة باستخدام قواعد النحو قد كتب خلق فعل ماضي لن ينسى فاعله ولن اكتب مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل، وهذا يدل على مدى أخلاق هذا الطالب ومدى حب الله عز وجل وكيف والديه أحسنوا تربيته.

وبالنسبه لرد فعل المدرس القائم بالتصحيح فنجد انه اعجب كثيرا بتلك الإجابة وكتب له بارك الله في أدبك وعلمك أحسنت وأعطى له الدرجه النهائيه 20 درجه وقد لاقت تلك الإجابة إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.