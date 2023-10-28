دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قف امام عداد الكهرباء واستخدم هذه الطريقة السحرية والبسيطه لخفض الفوترة ل50%,

#65533;�ي السطور التالية سنكشف لكم أفضل طريقة لتقليل استهلاك العداد للكهرباء وبالتالي تقليل سعر فاتورة الكهرباء. ما هي الطريقة السحرية لتقليل فاتورة الكهرباء؟: معلوم أن فاتورة الكهرباء ترتفع بسبب استخدام الكثير من الأجهزة في البيت ويمكن تقليل حساب العداد للكهرباء من خلال استخدام الملح وهذه الطريقة تساعد في انخفاض سعر الفاتورة بشكل كبير عن المعتاد حيث يتم وضع كمية من الملح في ورقة من الالومينوم ويتم غلق الورقة على الملح وبعد ذلك يتم يتم وضعه فوق العداد وذلك ليساعد في الضغط على العداد وبالتالي يقل معدل دوران العداد في كل مرة ويقل حساب استهلاك الكهرباء وبالتالي تصبح الفاتورة منخفضة السعر, وهذه الطريقة فعالة ويمكن استخدامها دائما. ما هي الاجهزة التي تسحب طاقة كهربائية عالية وتسبب ارتفاع سعر الفاتورة؟: تعد أجهزة التجفيف من أكثر الاجهزة التي تسحب قدر كبير من الطاقة الكهربائية ومنها السشوار ولذلك يجب الحرص على تقليل استخدامه لتجنب ارتفاع سعر الفاتورة.كذلك، السخان من الأجهزة الخطيرة التي تسبب ارتفاع الفاتورة بشكل كبير وذلك لانه يحول الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية لتسخين الماء وخلال هذه العملية يتم استهلاك الطاقة بقدر كبير جدا ولذلك يجب الحرص على تشغيل السخان نصف ساعة قبل استخدام الماء واطفاءه مرة اخري. أيضا، الفرن الكهربائي والميكرويف من الاجهزة التي تستهلك طاقة كبيرة جدا وتعمل على ارتفاع الفاتورة ولذلك يجب تقليل استخدامها واستخدام الفرن الغاز ويجب الانتباه الي عدم ترك الفيش الخاصة بهذه الاجهزة موصلة بالكهرباء في حالة عدم استخدامهما لانها تسحب طاقة ويتم اهدارها بشكل كبير. وأخيرا، المكواة تعتبر من الاجهزة التي يجب استخدامها مرة واحدة فقط في الاسبوع والحرص على عدم تشغيلها بشكل متكرر.