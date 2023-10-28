“إجابة طالب قلبت السوشيال ميديا” .. تعرف على قصة الطالب الذي أبكى الملايين بإجابته في ورقة الامتحان ورد فعل صادم من المصحح!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الإنترنت منتشر في جميع المنازل وأصبح الكثير من الأفراد كبارا وصغارا لديهم حسابات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهم على إطلاع دائم بها ومؤخرا قد انتشرت صورة لورقة أجابته طالب أحدثت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي كلها بلا استثناء نظرا لأن تلك الإجابة قد كانت مختلفه كليا عن ما هو معتاد من باقي الطلاب، الذين قاموا بدخول نفس الامتحان، ونجد أن المصحح قد شارك ورقة إجابة الطالب مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لكي يعلم الجميع مدى حسن أخلاق هذا الطالب تابعونا فيما يلي لنوضح لكم تفاصيل الموقف.

واقعة امتحان مادة اللغة العربية

يعتبر سؤال الإعراب هو من الأسئلة المهمة والمتكررة في جميع امتحانات اللغة العربية بالمراحل التعليمية المختلفة ومؤخرا وفي سؤال الإعراب في امتحان اللغة العربية، قد وقعت عين أحد المصححين على أجوبة متميزة جعلته يندهش ويتعجب وكان نص السؤال هو إعراب الآية القرآنية ” لقد خلق الإنسان في عجل” ، لنجد أن الطالب قد كتب خلق فعل ماضي لن ينسى فاعله وبالطبع أنا لن أكون قادر على كتابة مبني للمجهول تأدبا مع المولى عز وجل، فنجد أن الطالب قد استغنى عن قواعد الإعراب وحافظ على دينه وإيمانه بالله بتلك الإجابة.

رد فعل المدرس على إجابة الطالب

وبالنسبه لرد فعل المدرس الذي قام بتصحيح الورقه فنجد انه تعجب كثيرا منها فعلى الرغم من أنها ليست إجابة دقيقة من الناحية العلمية والأدبية ، إلى أنه كتب له بارك الله في علمك وأدبك انت من أكفأ الطلاب وأعطاه الدرجة النهائية في الامتحان.