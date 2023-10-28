“طالب معجزة ابكى الملايين بإجابته” .. إجابة بامتحان اللغة العربية من طالب لم يتعدى المرحلة الاعدادية ولكن الجميع صدم من هذه الإجابة ٢٠٢٣!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الامتحانات هي من أهم المراحل التي تمر على كل الطلاب وكل طالب يجتهد في هذه المرحلة لكي يجيب بطريقة صحيحة ويحصد الدرجات النهائية، لهذا يراعي أن تكون إجابته إجابة نموذجيه ونجد أن مؤخرا قد انتشرت إجابة صادمة للجميع لأحد الطلاب في امتحان اللغة العربية، حيث أن تلك الإجابة كانت مفاجئة وغير متوقعة فكيف لطالب في هذا العمر الصغير، أن يفكر بتلك الطريقة ويكتب مثل تلك الإجابة المدهشة وقد تميز هذا الطالب عن غيره من الطلاب الآخرين بتلك الإجابة تابعونا للتفاصيل.

إجابة طالب على سؤال بالامتحان ابكت كل من رآها

نجد أنه خلال الآونة الأخيرة بعد مرور امتحان الشهر الخاص بمادة اللغة العربية في سنه دراسيه ما قد انتشرت صوره ورقة إجابة الطالب أصبحت هي حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين المدرسين حيث أنه كان هناك سؤال إعراب، وكان مطلوب من جميع الطلبة إعراب آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم “خلق الله الإنسان من عجل” ونجد ان معظم الطلاب قاموا بالاعراب بالطريقة التقليدية إلا أن هذا الطالب الذي نتحدث عنه قد تميز عن غيره من جميع الطلاب. بإجابة مختلفة في المضمون وكانت مدهشة للمعلم الذي قام بالتصحيح ونجد أنه من دهشته قد قام بالنظر لتلك الإجابة، أكثر من مرة ليتأكد من أن طالب في عمر صغير قد قام بكتابتها حيث أن الطالب كتب خلق فعل ماض ولست قادر على كتابه مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل.

ردود الأفعال على إجابة الطالب ورد فعل المصحح

لهذا نجد أن المدرس قد كانت ردت فعله قويه ايضا حيث كتب عبارة شكر لهذا الطالب نظرا لأنه متفوق وكان نص العبارة بارك الله في علمك وأخلاقك أظهرت تفوقا عن جميع زملائك، وأنت تستحق أن تأخذ الدرجة الكاملة في الامتحان 20 درجه كامله وأوجه الشيء في الشكر لوالديك الذين قاموا بإحسان تربيتك.