«ياريتني عرفتها من زمان».. طريقة وخطوات السحب من الـATM دون استخدام الفيزا السر في هاتفك مش هتصدق .. متجيش تقول معرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي بدون الحاجة إلى بطاقة يُعتبر من أكثر الأمور المُتوقعة من قِبل الكثيرين هذه الخدمة تُعد واحدة من أسهل الخدمات التي يمكن الاستفادة منها بسهولة دون الحاجة لاستخدام البطاقة البنكية تم تقديم هذه الخدمة بواسطة البنوك حديثًا لتسهيل عملية سحب الأموال ولكن لاستخدام هذه الخدمة، هناك شرط يجب توفره وبعد تنفيذه، سيصبح من السهل على المواطنين سحب الأموال للمزيد من التفاصيل، يُرجى قراءة المقال.

شروط سحب نقود من الماكينة بدون بطاقة:

هناك العديد من الأشخاص الذين يرغبون في سحب النقود من ماكينة الصراف الآلي دون الحاجة إلى بطاقة بنكية لكي يتم ذلك، هناك شرط يجب توفره واتباع الإجراءات التالية:

يجب على العميل أن يكون لديه محفظة إلكترونية مثبتة على هاتفه النقال وأن يكون قد سجل في التطبيق المخصص مسبقًا ليكون قادرًا على سحب النقود من الماكينة الآلية.

كيفية سحب الأموال باستخدام خدمة فودافون كاش من ماكينة الصراف الآلي:

اتصل برقم: *9#. اختر الخيار الخاص بالسحب عبر ماكينة الصراف الآلي. قم بتحديد المبلغ الذي ترغب في سحبه، مع العلم أن الحد الأقصى للمبلغ هو 6,000 جنيه. أدخل الرقم السري الخاص بك. سيتم إرسال رسالة تحتوي على الرقم السري إلى ماكينة الصراف الآلي. قم بزيارة أقرب فرع للبنك. اختر الخدمات النقدية. اختر الخدمات المتعلقة بمحفظة الهاتف واختر خدمة السحب. أدخل رقم الهاتف المرتبط بخدمة فودافون كاش. أدخل الرقم السري الذي تم استلامه في الرسالة. قم بإدخال المبلغ الذي ترغب في سحبه.

هذه هي الخطوات التي يمكن اتباعها لسحب النقود بدون بطاقة من ماكينة الصراف الآلي باستخدام خدمة فودافون كاش.