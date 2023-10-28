شاهد.. قصة الطالب الذي أبكى الملايين بإجابته في ورقة الامتحان ورد فعل صادم من المصحح

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في فصول الامتحانات المختلفة دائما ما تحدث العديد من العجائب والطرائف من بينها إجابات الطلاب منها ما هو مضحك ومنها ما يجعل كل من يراه يتأثر ويشعر بالبكاء، وهذا ما حدث بالفعل مع طالب في المرحلة الابتدائية والذي لفت إليه انتباه الجميع، بسبب إجابة فريدة من نوعها قام بكتابتها في امتحان اللغة العربية في الجزء الخاص بالإعراب، ولكن ماذا كتب الطالب وما هي القصة الكاملة للطالب الذي أبكى الملايين بإجابته هذا ما سوف نعرض لكم في ذلك التقرير تابعونا.

قصة الطالب الذي أبكى الملايين بإجابته في ورقة

في حقيقة الأمر نجد أن تفاصيل هذه القصة تعود إلى امتحان اللغة العربية حيث كان مطلوب إعراب آية قرآنية تقول: “خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَجَلٍ”، وبدلاً من الرد بالطريقة التقليدية، قام هذا الطالب بكتابة إجابة فريدة ومميزة بطريقته فنجد أنه شعر بالخجل من أن يقوم بكتابه خلق فعل مبني للمجهول فنجد أنه قد كتب خلق فعل ماض ولن استطيع أن اكتب مبني للمجهول وهذا تأدبا مع الله عز وجل.

وكانت تلك الإجابة مفاجأة للجميع لأنها إجابة عميقة أثرت بشدة في المدرس القائم بالتصحيح فقط فهم أن هذا الطالب يعرف جيدا عظمة الله بأنه معبود موجود بصفة مستمرة، فكيف يتم كتابه مبني للمجهول وبسبب دهشة المدرس من الإجابة قام بتصوير ورقة الإجابة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

رد فعل المعلم على إجابة الطالب

وأما عن رد فعل المدرس فنجد انه قد اندهش كثيرا الى حد البكاء وكتب له جملة تدل على مدى تقديره لهذا الطالب، بارك الله في علمك وأخلاقك انت طالب متفوق ومنحه الدرجة الكاملة في الامتحان 20 درجه، لأنه هذا الطالب يستحق تلك الدرجة بسبب تلك الإجابة العظيمه .