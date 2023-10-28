هتبقى حامية زي الموس.. طريقة مدهشة لسن السكاكين داخل منزلك بدون مسن وبشيء لا يخطر على بال العفريت !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يأتي وقت على جميع السكاكين الموجودة في المطبخ ويصبح سنها تلم وتالف، الأمر الذي يزعجنا دائما عند تقطيع الفواكه او الخضروات او الخبز او ذبح الطيور مثلا، ولابد من سن السكين وهذا ما سوف نقدمه اليكم عبر هذا المقال وهي افضل طرق لسن السكاكين بشكل آمن بواسطة عدة خطوات من داخل المنزل بكل سهولة اليكم التفاصيل.

كيفية تبديل السكين إلى حادة دون أي مصاريف؟

هناك اكثر من طريقه مجربه وفعاله لسن السكاكين بسهوله

من ضمن هذه الطرق الآتي:

استخدام ورق الالمنيوم او ورق القصدير

متوفر هذا الورق في كل منزل فيمكنك سن السكاكين عن طريق تجميع مجموعة متساوية من هذا الورق ثم نرصها فوق بعض، بعد ذلك نقوم بتحريك السكين فوقه اكثر من مره و نستمر بتكرار هذه العمليه عدد مرات على التوالي وسوف تلاحظين بنفسك انها اصبحت جديدة وحادة كما لو كان الجديده بعد ذلك نقوم بشطفها بشكل جيد من بواقي ورق الألومنيوم.

استخدام ورق الصنفرة لسن السكاكين

يفيد ورق الصنفرة الذى نستخدمه في الطلاء في سن السكاكين عن طريق ثنيها من الناحيتين ثم نقوم بتمرير السكين بين الناحيتين ونقوم بتحريكها يمين وشمال حتى أن تصبح أكثر صلابة، وفي النهايه نغسل السكين بشكل جيد من بقايا الصنفرة وسوف تحصلين على سكين حادة مثل الموسم بعد تنفيذ هذه الطريقه الرائعه.